152-й день войны — главное. Двух экс-министров подозревают в госизмене, Демченко уволен из СНБО, экспорт зерна по морю начнут на этой неделе 25 июля, 18:56 Сбор урожая в Запорожской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Понедельник, 25 июля — 152-й день полномасштабной войны России против украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Увольнение Демченко

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

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Демченко также лишился должности руководителя комитета по разведке при президенте Украины, сообщают журналисты Петр Шуклинов и Юрий Бутусов.

Увольнение связано с состоянием здоровья, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

В комментарии НВ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Демченко нуждается в серьезном лечении.

Во времена президентства Виктора Януковича Демченко был куратором отношений Украины с Россией, принимал участие в историческом заседании Кабинета министров от 21 ноября 2013 года, когда правительство Николая Азарова неожиданно решило отказаться от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

По информации журналистов проекта Схемы, Демченко в 2010 году лоббировал Харьковские соглашения, которые на 25 лет продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине в обмен на сохранение низкой цены на российский газ.

Двух экс-министров подозревают в госизмене

Офис генпрокурора сообщил о подозрении в государственной измене бывшему министру иностранных дел Украины Константину Грищенко и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу по делу о Харьковских соглашениях.

Подозрение огласили заочно, так как оба сейчас находятся за границей.

По версии правоохранителей, Грищенко и Лавринович принимали участие в подготовке проекта Харьковских соглашений, согласовали этот документ без рассмотрения в нарушение Конституции Украины по сговору с Януковичем и Азаровым.

Экспорт зерна через украинские морпорты начнется на этой неделе

Министерство инфраструктуры Украины планирует начать движение судов из портов страны на этой неделе в рамках подписанной 22 июля в Стамбуле Инициативы по экспорту зерна.

Экспорт зерна будет запущен в первую очередь из морского торгового порта Черноморск, затем — из портов Одесса и Южный.

«В Стамбуле на протяжение ближайших двух дней будут разработаны внутренние технические документы координационного центра, и ожидается, что с 27 июля он уже начнет работу», — заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.



Украинские морские порты были фактически заблокированы из-за того, что РФ заминировали воды. Блокирование экспорта украинского зерна грозила голодом для некоторых стран.

«Безумная контрразведовательная игра» и «угон» самолетов

ФСБ РФ заявила, что украинская разведка готовила операцию по угону российских военных самолетов, которую удалось «сорвать». В ФСБ утверждают, что сотрудники ГУР Министерства обороны пытались завербовать российских военных летчиков, чтобы те увели самолеты на украинские аэродромы, в обмен на «денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран ЕС».

Российские пропагандисты объявили, что к «операции» был причастен журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Грозев заявил, что не участвовал ни в каких операциях спецслужб. Он объяснил, что Bellingcat снимала документальный фильм-расследование о том, как украинские спецслужбы и ФСБ ведут игру, пытаясь обмануть друг друга. По словам журналиста, расследование должны скоро опубликовать. По словам расследователя, на самом деле операция была серьезной ошибкой для ФСБ, в ходе которой были непреднамеренно раскрыты личности десятков российских офицеров контрразведки, их методы работы и агенты под прикрытием.

Великобритания проведет Евровидение 2023 вместо Украины

Европейский вещательный союз и BBC подтвердили, что Международный песенный конкурс Евровидение 2023 пройдет в Великобритании вместо Украины. Киев примет участие в организации.

Представители от Украины Суспільне мовлення будут работать над шоу, в котором будет присутствовать украинская тематика.

Решение перенести Евровидение из Украины было принято в связи с продолжающейся полномасштабной войной, которую развязала Россия.

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