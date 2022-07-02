129-й день войны — главное. Возле Лисичанска идут бои, ВСУ освободили еще одно село в Херсонской области, РФ нанесла удар по Павлограду 2 июля, 21:38 За Лисичанск продолжаются ожесточенные бои, город не окружен, заявили в Нацгвардии (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Суббота, 2 июля, — 129-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.



Лисичанск не окружен

В Нацгвардии опровергли фейк оккупантов об окружении украинских военных в Лисичанске.

«Сейчас возле Лисичанска идут ожесточенные бои, однако, к счастью, город не окружен и находится под контролем украинских войск», — заявил спикер Нацгвардии Руслан Музычук.

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В вечерней сводке Генштаб сообщил, что российские военные закрепляются возле Верхнекаменки, недалеко от Лисичанска.

ВСУ выбили оккупантов из села в Херсонской области

В Генштабе сообщили, что в результате действий ВСУ оккупанты РФ покинули населенный пункт Ивановка на юге Украины. Также украинские защитники остановили и отбили наступление армии РФ возле Новомихайловки Донецкой области и в очередной раз успешно отбили штурм возле Богородичного на Славянском направлении.



Россия ударила ракетами по Павлограду

Оккупанты нанесли удар по городу на в Днепропетровской области.

« В Павлограде „прилет“. Работают соответствующие службы», — заявили в пресс-службе горсовета.

Позже ГУ ГСЧС в Днепропетровской области сообщило о масштабном пожаре на промышленном предприятии в Павлограде, который тушили в течение двух часов. Однако связано ли это с ракетным ударом по городу, власти не сообщали.

Лукашенко обвинил Украину в попытке нанести удар по военным объектам в Беларуси. В ОП вероятное вторжение оттуда считают катастрофой для диктатора

Белорусский диктатор Александр Лукашенко обвинил Вооруженные силы Украины в попытке нанести удар по военным объектам Беларуси, якобы совершенный несколько дней назад. Он заявляет о «провокации», но в то же время говорит, что воевать против Украины Минск «не хочет», и ни один белорусский солдат в войне не участвует.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что белорусская армия на сегодняшний день деморализована, но если она таки вторгнется в Украину, это станет катастрофой для Беларуси и Лукашенко. По его словам, сейчас Киев активно мониторит ситуацию на украино-белорусской границе и готовит оборону на случай вторжения со стороны Беларуси.



В Киеве директор школы координировала агентурную сеть РФ

Правоохранители нейтрализовали в столице Украины агентурную сеть РФ, занимавшуюся сбором разведданных, касавшихся позиций ВСУ и терробороны, сообщили в СБУ.

«Деятельность вражеских агентов координировала директор одной из киевских школ. В случае захвата столицы захватчики обещали ей должность „министра образования“ в рядах оккупационной администрации. Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили агентурную группу и задержали ее координатора», — рассказали в СБУ.



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