143-й день войны главное. РФ готовится к новому наступлению, города Украины — под ракетными ударами, ВСУ отразили атаку на Углегорскую ТЭС 16 июля, 22:14 Клубы дыма над зданиями в Одессе после удара России, 16 июля 2022 года (Фото:State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS)

Суббота, 16 июля — 143-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Массированные ракетные обстрелы РФ

Вечером 15 июля и в ночь на 16 июля Россия нанесла массированные ракетные и артиллерийские удары по ряду украинских городов, в частности:

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Также около 15:20 российские оккупанты выпустили из региона Каспийского моря по Украине шесть ракет типа Х-101 (Х-555). Четыре ракеты уничтожили силы ПВО, две попали в сельхозпредприятие в Черкасской области. Вечером россияне обстреляли баллистическими ракетами Искандер-М Покровск в Донецкой области.

Реагируя на новую волну ударов России по гражданским объектам в украинских городах, президент Владимир Зеленский назвал РФ «искалеченным на поколения» обществом убийц и палачей.

Выход России из «оперативной паузы»

В американском Институте изучения войны предположили, что армия РФ, вероятно, выходит из так называемой «оперативной паузы». Оккупанты провели серию наземных атак на Донбассе.

На фоне этих сообщений глава минобороны России Сергей Шойгу заявил о намерениях нарастить атаки оккупантов «на всех операционных направлениях» в Украине. Такие угрозы он озвучил по итогам «инспекции» российских группировок войск Юг и Центр.

Комментируя заявления Шойгу, замглавы ГУР Минобороны Вадим Скибицкий сказал, что сейчас РФ «однозначно» проводит подготовку к новому этапу наступательных действий на территории Украины: фиксируют повышенную активность врага вдоль всей линии фронта, активное применение тактической авиации, штурмовых вертолетов и артиллерии.

Безуспешные попытки захватить Углегорскую ТЭС

Российские военные на Славянском и Бахмутском направлениях сосредотачивают основные усилия на установлении контроля над Северском и Бахмутом. Наступательными и штурмовыми действиями они пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Однако это не увенчалось успехом — украинские бойцы заставили противника отойти.

В ГРУ допускают удар HIMARS по объектам РФ в Крыму

Военная техника в Крыму и корабли Черноморского флота РФ — одни из целей Украины, которые нужно поражать с помощью американских РСЗО. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Он рассказал, что сегодня Крымский полуостров стал "хабом" для перемещения техники и вооружения из РФ на юг Украины, а Черноморский флот страна-агрессор использует для нанесения ракетных ударов.

«Поэтому это тоже одна из целей, которые необходимо поражать для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, объектов и вообще Украины», — подчеркнул Скибицкий, отвечая на вопрос, может ли Украина использовать системы HIMARS и MLRS M270 для ударов по территории Крыма.



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