150-й день войны — главное. РФ атаковала Одесский порт и объекты инфраструктуры в Кировоградской области, ВСУ ударили по мосту под Херсоном 23 июля, 22:00 Россия 23 июля нанесла удар двумя ракетами Калибр по одесскому порту (Фото:Суспільне. Одеса)

Суббота, 23 июля — 150-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.



Россия ударила по Одесскому морскому порту ракетами Калибр

Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две сбили силы ПВО.

Как сообщили в Минагрополитики, в порте находилось зерно, которое готовили на экспорт. Позже в ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище, пожар вскоре был потушен.

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В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Антониу Гутерришу и Реджепу Эрдогану». По словам спикера ведомства Олега Николенко, стране-агрессору понадобилось менее 24 часов, чтобы нарушить договоренности.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российская сторона утверждает, что не имеет никакого отношения к ракетному удару по Одесскому порту и «подробно изучает этот вопрос».



Оккупанты нанесли ракетные удары по Кировоградской области

Всего российские войска выпустили 13 ракет — восемь ракет Калибр морского базирования и пять ракет Х-22 с самолета Ту-22М3. Они попали в военный аэродром Канатово и один из объектов Укрзализныци.

На данный момент известно о трех погибших в результате атаки. Число раненых возросло до 19.

ВСУ ударили по Дарьевскому мосту через реку Ингулец

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань назвал попадание продолжением операции по отрезанию херсонской группировки россиян от поставок.

Если Антоновский мост, по которому ВСУ ударили 19 июля, был «ключевым элементом» поставок группировки российских войск в Херсон через Левобережье, то этот удар касается Правобережья, подчеркнул он.



Украинские военные отбили несколько штурмов оккупантов

В частности, в вечерней сводке Генштаба сообщается, что россияне снова, уже по разным направлениям, попытались штурмовать территорию Углегорской ТЭС. Снова безуспешно и с потерями.

Также штурмовыми действиями по разным направлениям враг пытался улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского. Украинские воины встретили врага кинжальным огнем и нанесли значительные потери. Оккупанты в панике отошли.

Россия обстреляла ракетами жилой дом в Николаеве

Оккупанты обстреляли ракетами спальный район Николаева, попав в жилой дом. Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что под завалами есть люди. Кроме того, в результате обстрела 16-летний ребенок получил осколочное ранение.



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