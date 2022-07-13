140-й день войны — главное. Украина разрывает дипотношения с КНДР, РФ ударила по Запорожью и двум областям, ликвидирован полковник-предатель 13 июля, 20:15 Украинский военный стоит на танке, Донбасс (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Среда, 13 июля — 130-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР

В ответ на признание захваченных Россией территорий Донецкой и Луганской областей, так называемых «ДНР» и «ЛНР», Украина разрывает дипломатические отношения с Северной Кореей.

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Киев рассматривает это решение Пхеньяна как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права.

Удары по Одесской, Николаевской области и Запорожью



Ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Человеческих потерь нет. Было разрушено здание свинофермы.

Пять человек погибли в результате обстрела разных населенных пунктов Николаевской области. Оккупанты нанесли 28 ударов из РСЗО, повреждены больница и жилые дома.

Одно из предприятий повреждено в Запорожье после прилета двух российских ракет.

С начала полномасштабного вторжения Россия запустила по украинским городам 2960 ракет, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Инфографика: НВ

Оккупанты готовятся к боевым действиям в Мелитополе

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что российские оккупанты готовятся к боевым действиям в этом городе.

По его словам, всем коллаборантам приказали подготовить продукты питания, воду, заклеить окна. Оккупанты не выпускают людей из города, чтобы прикрываться ими во время боевых действий.

Федоров также рассказал, что сегодня большая колонна российской техники поехала через Мелитополь в сторону Херсона.

Ликвидирован полковник-предатель из Крыма

В Украине ликвидировали российского полковника Алексея Аврамченко из Крыма, который в 2014 году предал присягу и перешел на сторону РФ.

Вероятно, заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии по военно-политической работе Алексей Аврамченко попал под обстрел недалеко от Херсона и умер от потери крови.



Прошли зерновые переговоры



В Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры о разблокировании украинских портов для возобновления экспорта ее зерна на международный рынок.

Кроме представителей Украины, РФ и Турции, во встрече принимают также участие делегаты от ООН.

Переговоры были закрытыми для прессы.

В РФ депортированы 2 миллиона украинцев

Российские захватчики депортировали в РФ 2 миллиона жителей временно оккупированных территорий Украины, среди которых несколько сотен тысяч детей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что это лишь приблизительные цифры, так как у многих украинцев отбирают средства связи, документы, а также запугивают, чтобы они не возвращались в Украину.

Большинство беженцев из Украины надеются вернуться домой как можно скорее, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Однако около двух третей рассчитывают остаться за границей, пока не утихнут боевые действия и не улучшится ситуация с безопасностью.

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