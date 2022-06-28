125-й день войны — главное. РФ выпустила 6 ракет по Днепру, G7 обещает Украине бессрочную поддержку, США ввели новые санкции против Москвы 28 июня, 20:30 Украинские военные ведут огонь из РСЗО Град (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Вторник, 28 июня, — 125-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

РФ нанесла ракетный удар по Днепру

Россияне атаковали Днепр шестью ракетами, три из них удалось сбить, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

В городе из-за «прилетов» разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие. На месте ударов работают спасатели. Ищут под завалами людей.

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Войска РФ атаковали ракетами СТО Автодизель в Днепре, уточнил мэр города Борис Филатов.



Он подчеркнул, что в месте попадания ракеты не было военных, оружия или военной техники, а под завалами находятся мирные люди.

Лидеры G7 пообещали поддерживать Украину «столько, сколько потребуется»

Лидеры Большой семерки по итогам двухдневного саммита заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и готовы предоставить ей гарантии безопасности в будущем.

Большая семерка повторила, что продолжит оказывать Украине необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь, а лидеры «готовы вместе с заинтересованными странами, институциями и Украиной достичь соглашения об устойчивых обязательствах в области безопасности, чтобы помочь Украине защититься и обеспечить ее свободное и демократическое будущее». G7 снова осудила незаконную и неоправданную агрессивную войну России против Украины.

Похищен мэр Херсона

Утром в оккупированном Херсоне российские силовики похитили мэра Игоря Колыхаева, когда он приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома, сообщила его советница Галина Ляшевская. По ее мнению, похищение связано с отказом сотрудничать с оккупантами.

В кабинете Колыхаева провели обыск, изъяли жесткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы, искали документы.

Все это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооружённой охраной. А после обыска посадили в автобус и увезли в неизвестном направлении.

Кремль выдумал новое условия окончания войны

Война прекратится «до конца суток», если ВСУ будет отдан приказ сложить оружие и выполнить условия Москвы, заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Украина не начинала войну с Россией, чтобы прекратить ее по приказу, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Закончить войну могут в Москве в любой момент, просто вернувшись к адекватности: перестать отправлять ракеты по городам, увести войска и отказаться от «ядерной пропаганды», — подчеркнул Подоляк.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал словесным запугиванием ультиматум об окончании войны до конца дня.

«Россия не может и не должна победить, наша поддержка Украины и наши санкции против России будут продолжаться столько, сколько это необходимо, и с необходимой интенсивностью в ближайшие месяцы», — пообещал он.

В оккупированном Перевальске произошли мощные взрывы



Волонтерское сообщество InformNapalm сообщило, что взрывается вражеская военная база в Перевальске Луганской области.

В то же время Стратегическое командование ВСУ сообщает, что взрывы происходили не на складе боеприпасов, а в расположении личного состава.

Перевальск расположен в 60 километрах от позиций ВСУ.

США ввели новые санкции против РФ

Американское правительство ввело запрет на новый импорт российского золота.

Также расширены персональные санкции. Под них попали, в частности, представители так называемого «союза добровольцев Донбасса», который, по данным Минфина США, активно участвует в вербовке людей для участия в полномасштабной войне против Украины, заключает контракты с российскими министерством обороны и оказывает поддержку российским оккупантам.

Также США ввели новые санкции против марионеток Кремля в псевдореспубликах «Л/ДНР», представителей так называемого «правительства», и частной военной компании РСБ-Групп, тесно связанной с российскими спецслужбами.

Согласно сообщению Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), в черный список внесли еще 57 человек, в том числе также российскую пропагандистку, уроженку Грузии Тину Канделаки и бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.

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