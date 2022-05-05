71-й день войны — главное. Сегодня в Варшаве проведут донорскую конференцию для Украины, ВСУ освободили несколько населенных пунктов на юге 5 мая, 09:46 Цей матеріал також доступний українською Алексей Соколюк возле руин своего дома, Ирпень, Киевская область (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Четверг, 5 мая — 71-й день полномасштабного вторжения России в Украину.



Сегодня в Варшаве состоится международная донорская конференция по сбору средств для помощи Украине. Ее инициаторами стали премьер-министры Польши и Швеции Матеуш Моравецкий и Магдалена Андерссон, партнерами — президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского Совета Шарль Мишель. Накануне Мишель заявил, что конференция должна стать «отправной точкой для европейского плана Маршалла для Украины», а ее цель — «построить современную, преуспевающую, направленную в будущее Украину». Видео дня Накануне вечером Россия нанесла новую серию ракетных ударов по территории Украины, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это «ракетным терроризмом» со стороны врага.

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НВ следит за главными событиями нового дня войны





09:58 "Война на истощение". О готовности Путина объявить мобилизацию и работе ВР в условиях войны - интервью с Рахманиным

Украина должна быть готова к войне на истощение, которую готов развязать российский диктатор Владимир Путин, рассказал Радио НВ Сергей Рахманин, народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.

09:08 Ракетные удары по Краматорску: количество раненых выросло до 25

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что шесть пострадавших нуждаются в медицинской помощи в больнице.

Также ракеты повредили девять жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры.

08:21 Битва за Донбасс: оккупанты наступают на нескольких направлениях, в Мариуполе бросили силы на штурм Азовстали



Подразделения российских оккупантов пытаются вести наступательные действия на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях, успеха не имеют. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения.



08:06 Ночью войска РФ обстреляли жилые районы и центр Краматорска в Донецкой области

Повреждены многоэтажные дома, школа и садик, сообщил мэр города Александр Гончаренко. Как минимум 6 человек ранены, информация о жертвах и разрушениях уточняется.

07:40 Оккупанты отказываются от участия в войне против Украины, у некоторых — проблемы с оружием и средствами защиты — Генштаб

«По имеющейся информации, часть военнослужащих 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ после отведения в район восстановления из-за значительных потерь личного состава отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.



07:21 Разведка США помогает Украине в ликвидации российских генералов — NYT

США предоставили Украине разведданные о российских подразделениях, что позволило уничтожить многих российских генералов во время войны в Украине, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По информации издания, эта помощь является частью секретных усилий администрации президента Джо Байдена по предоставлению Украине разведывательной информации о поле боя в режиме реального времени.

07:10 ВСУ освободили несколько населенных пунктов на границе Николаевской и Херсонской областей — Генштаб



«Благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей», — говорится в утреннем сообщении Генштаба ВСУ.

06:32 Россия уже потерпела поражение в войне против Украины — Белый дом

«Важно отметить и не забывать, как это (свою победу — ред.) определяли для себя россияне. Они уже проиграли — по своему определению», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она напомнила, что Кремль планировал захватить значительную часть территории Украины, в частности, на севере, но это не удалось.

06:06 Посольство Канады в скором времени вернется в Украину

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, не назвав точной даты возобновления работы своего посольства в Украине.

04:15 Ракетные удары РФ не помешали поставкам вооружения в Украину — Пентагон

«Мы знаем, что материалы, оружие, боеприпасы попадают в руки украинцев», — заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

В Пентагоне считают, что ракетные удары направлены на важные инфраструктурные объекты в Украине.

«Они пытались поразить то, что, по нашему мнению, являются критически важными инфраструктурными целями на западе, в том числе объекты электроснабжения, транспортные узлы и т. д. Мы рассматриваем это как их попытки подорвать возможности Украины по восстановлению своих сил», — сообщил спикер Пентагона.

03:33 Оккупанты пытались вывезти в Египет украденное в Украине зерно

Российские оккупанты хотели отправить в Египет 27 тысяч тонн зерна, но получили отказ. После этого судно направилось в сторону Сирии и Ливана.

Для транспортировки из Крыма использовалось судно Матрос Позинич, входящее в подсанкционную Объединенную судостроительную корпорацию.

01:49 Украинские защитники 4 мая уничтожили 9 воздушных целей России, включая 2 самолета



Воздушные силы Украины за сутки сбили девять целей противника: два истребителя, четыре беспилотника и три крылатых ракеты.

01:14 «Готовы к режиму тишины». Зеленский сообщил о продолжении переговоров по эвакуации людей из Азовстали из Мариуполя



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти продолжают переговоры об эвакуации людей с завода Азовсталь в Мариуполе, который уничтожают и пытаются штурмовать оккупанты.

«Договариваемся и надеемся продолжить спасение людей из Азовстали, из Мариуполя. Там еще остаются гражданские. Женщины, дети. Чтобы их спасти, нужно продолжение режима тишины. Украинская сторона готова его обеспечить», — заявил Зеленский.

00:07 Зеленский попросил генсека ООН помочь эвакуировать раненых из Азовстали

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем и попросил помочь эвакуировать всех раненых с завода Азовсталь в Мариуполе.

Зеленский поблагодарил Гутерреша за его усилия по эвакуации мирных жителей из Азовстали. Глава государства рассказал, что во время первого этапа эвакуационной операции с завода, постоянно обстреливаемого россиянами, удалось вывезти 121 человека.

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