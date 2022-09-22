211-й день войны — главное. Освобождение защитников Азовстали, конфликт Путина с военным командованием, призыв миллиона резервистов в РФ 22 сентября, 18:04 Командиры с Азовстали Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламар, Денис Шлега и Олег Хоменко в Турции (Фото:Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)

Четверг, 22 сентября — 211-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Обмен защитников Азовстали

Вчера поздно вечером Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала февральского вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова, а также десять иностранцев.

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В числе освобожденных герой Украины Денис Прокопенко («Редис») — командир отдельного отряда специального назначения Азов, Святослав Паламар («Калина»), заместитель командира полка Азов по работе с личным составом; Сергей Волынский («Волына»), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты; Денис Шлеаг, командир 12-й бригады оперативного назначения им. Дмитрия Вишневецкого, Олег Хоменко, командир комендантской роты, непосредственно осуществлявший командование обороной Азовстали.

Среди освобожденных украинцев есть 8 раненых во время теракта в Еленовке, когда Россия нанесла удар по колонии на оккупированной территории Донецкой области, где удерживали украинских военнопленных, в том числе азовцев.

Также из плена российских оккупантов вернулся 19-летний парамедик Назарий Гринцевич — самый младший защитник Азовстали.

Ради возвращения 205 украинцев и 10 иностранцев Украина передала России 56 человек, в том числе Виктора Медведчука — бывшего лидера ОПЗЖ, обвиненного в государственной измене в Украине.

Инфографика: НВ

Посредниками процедуры обмена выступили Турция и Саудовская Аравия. Под личные гарантии турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана в Турцию доставили пятерых командиров, защищавших Мариуполь и Азовсталь. Все они, согласно договоренностям, будут находиться на турецкой земле до окончания войны в Украине.

Конфликт военных с Путиным

Командование российской армии не устраивает тактика российского диктатора Владимира Путина, который лично отдает приказы генералам РФ, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными западной разведки.

По словам двух собеседников, Путин сам дает указания генералам, которые находятся на поле боя.

По данным перехватов разведок, российские офицеры спорят между собой и жалуются друзьям и родственникам на решения Кремля, сообщил CNN один из источников.

Также источники отмечают, что есть серьезные разногласия между военачальниками, которые не могут договориться, на чем сосредоточить усилия для укрепления обороны.



Тайна седьмого пункта приказа о мобилизации в России



Засекреченный седьмой пункт указа российского диктатора Владимира Путина о мобилизации в России предусматривает призыв миллиона граждан РФ, пишет Новая газета. Европа со ссылкой на осведомленный источник в Кремле.

Впрочем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал эту информацию «ложью».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что мобилизация коснется 300 тысяч россиян.

По данным британской разведки, Россия столкнется с логистическими и административными проблемами при наборе 300 тысяч человек в рамках объявленной частичной мобилизации.



Запрет на выезд за границу студентам иностранных университетов

С 14 сентября высшее военное руководство Украины отменило возможность мужчинам, являющимся студентами зарубежных ВУЗов, выезжать за границу во время военного положения.

Такое решение было принято из-за массовых подделок документов. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

За июль-август пограничники обнаружили около 600 человек, которые использовали поддельные документы об обучении в зарубежных учебных заведениях для неправомерного выезда из Украины, сообщают в ГПСУ.

Также спикер назвал условие, при котором студентам могут восстановить право на выезд за границу: «Этот вопрос может быть решен, если внесут изменения в постановление правительства № 57». Согласно ему, мужчины-студенты иностранных учебных заведений не входят в перечень исключений, которым разрешено пересечение границы.

Украинцы больше всего симпатизируют Зеленскому, Притуле, Кличко и Залужному

После почти семи месяцев полномасштабного вторжения РФ лидером симпатий украинцев является президент Владимир Зеленский с результатом в 87%.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии совместно с National Democratic Institute.

В пятерке публичных людей, которые симпатичны украинцам, также ведущий и волонтер Сергей Притула, к нему относятся хорошо 77% опрошенных.

На третьем месте — мэр Киева Виталий Кличко, ему симпатизируют 63% респондентов.

62% украинцев нравится главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Замыкает пятерку лидеров советник Офиса президента Алексей Арестович. Он отстает от Залужного на десять пунктов — ему симпатизируют 52% опрошенных.

Новости одной строкой:

В столице Австрии Вене находится ряд украинских « VIP-беженцев», среди которых экс-глава КСУ Александр Тупицкий, народный депутат от Слуги народа Андрей Холодов и жена пророссийского политика Евгения Мураева Екатерина, сообщает Украинская правда.



VIP-беженцев», среди которых экс-глава КСУ Александр Тупицкий, народный депутат от Слуги народа Андрей Холодов и жена пророссийского политика Евгения Мураева Екатерина, сообщает Украинская правда. Глава САП Александр Клименко 22 сентября отменил решение прокурора о закрытии дела Роттердам плюс.

ВСУ показали двигатель иранского беспилотника Shahed-136 и раскрыли подробности о его работе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил своим законодателям, что нужно сделать все возможное, чтобы отменить санкции Евросоюза против России за полномасштабное вторжение в Украину до конца года, пишет издание Magyar Nemzet.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь резко осудил мобилизацию в России и заявил, что она закончится свержением российского диктатора Владимира Путина.



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