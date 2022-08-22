180-й день войны. Залужный назвал потери Украины, Антоновский мост «разломался пополам», Киев сократил время работы транспорта 22 августа, 18:31 22 августа ВСУ удалось окончательно уничтожить Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Понедельник 21 августа — 180-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Залужный заявил, что в войне с РФ погибли около 9 тысяч украинских героев

На форуме Защитники. Перекличка в понедельник, 22 августа, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сказал, что в этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие, но и «наши маленькие детки, которые ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и как раз в это время».

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«Их отец ушел на фронт и, возможно, входит в те почти 9 тысяч героев, которые погибли», — заявил он.

В начале августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что ежедневные потери в рядах Вооруженных сил Украины уменьшились в три раза по сравнению с началом июня.

Он сказал, что сейчас Украина теряет около 30−50 военных в день, тогда как в начале июня эти цифры составляли 100−200 военных.

В Херсонской области жители сообщили о новых ударах ВСУ, одна из целей — Антоновский мост, он развалился

Информация об ударах появилась в соцсетях 22 августа. Взрывы были слышны в Чернобаевке и Новой Каховке. Кроме того, мощные взрывы были слышны и в самом Херсоне.

Сообщалось также о попаданиях по Антоновскому мосту. В голосовом сообщении, обнародованном в понедельник, 22 августа, в одном из местных пабликов говорится, что мост «разломался пополам».

«Чтоб ты понимал… Звонила Настина мама. А она недалеко от Антоновского моста живет. Говорит, разъе*ашили тупо пополам! Понял. Тупо пи*да. Моста уже нету. Он, короче, разлетелся там тупо на щепки. Там, короче, по середине моста… Ну, тупо, моста нету… Он уже не соединен вообще», — рассказал местный житель.

При этом утверждается, что осколки долетали до расположенного рядом поселка Антоновка.

В момент удара по мосту двигались около 10 КамАЗов с боеприпасами, детонация которых и привела к указанным последствиям, сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

«Мост фактически развалился на сегодняшний день. Проезда и возможности отремонтировать нет абсолютно», — убежден Хлань.

В Киеве с 22 по 24 августа наземный общественный транспорт будет работать с 06:00 до 21:00

До этого наземный общественный транспорт перевозил пассажиров с 6:00 до 22:30.

Киевский метрополитен также сократил время своей работы 21−24 августа. Поезда будут курсировать с 6:00 до 21:00.

В связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов города российскими оккупантами, проведение массовых мероприятий в Киеве в период с 22 по 25 августа запрещено.

Начальник военной администрации города Николай Жирнов призвал местные власти столицы привлекать к обеспечению жизнедеятельности города в этот период минимально необходимое количество людей.

Ранее в МВД призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги в День Независимости из-за возможных атак врага.

Боррель выступил против запрета на въезд в ЕС для всех россиян

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на конференции в Испании выступил против запрета на въезд в ЕС для всех граждан России.

«Запретить въезд всем россиянам — не лучшая идея… Мы должны быть более избирательными», — сказал Боррель.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам, блок не должен открывать двери для олигархов, но «есть много россиян, которые хотят бежать из страны, потому что не желают жить в такой ситуации».

Главы МИД стран ЕС обсудят запрет на выдачу виз для российских туристов в конце августа. Такие страны, как Эстония, Латвия и Финляндия, призывают ввести общеблоковый запрет на въезд россиянам из-за полномасштабного вторжения России в Украину, некоторые уже уже закрыли границы для граждан РФ. Боррель считает, что этот вопрос нужно было сначала обсудить на уровне ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России.

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