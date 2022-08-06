164-й день войны — главное. На ЗАЭС отключен энергоблок, убит коллаборант Гура, Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским 6 августа, 22:10 Житель Энергодара на фоне мурала с изображением атома, 4 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Суббота, 6 августа — 164-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Из-за российских обстрелов 4-й энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосистемы



В результате обстрелов российскими оккупантами Запорожской АЭС 5 августа были повреждены линии электропередач, из-за чего четвертый энергоблок ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв.

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В компании Энергоатом заявили, что Россия хочет разрушить инфраструктуру станции и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Евросоюз осудил военную деятельность России в непосредственной близости от Запорожской АЭС и призвал страну-агрессора предоставить доступ к станции МАГАТЭ.

Эрдоган снова предложил провести встречу Путина и Зеленского в Турции



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна готова провести переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.



«Я еще раз напомнил Путину, что мы можем принять его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог… с Россией во всех сферах, чтобы способствовать региональному и глобальному миру», — добавил он.

Отвечая на вопрос журналиста, можно ли ожидать прекращения огня Украиной и Россией, Эрдоган заявил, что «здесь большое значение имеет подход сторон».

«Нет никаких причин, почему этого [прекращения огня] не должно произойти на данный момент», — сказал Эрдоган.

В Новой Каховке совершили успешное покушение на коллаборанта Виталия Гуру

Российские пропагандисты сообщили, что Виталий Гура, незаконно назначенный оккупантами на пост «заместителя главы администрации» Новой Каховки, умер в реанимации после покушения на него. По словам пропагандистов, в Гуру стреляли из пистолета возле его частного дома в Новой Каховке.

В украинский порт вошло первое судно с начала войны

Первый с начала полномасштабного вторжения России сухогруз зашел в украинский порт под загрузку в рамках соглашения о «зерновом коридоре», заключенного 22 июля в Стамбуле. Речь о балкере Fulmar S под флагом Барбадоса.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, Украина планирует уже через две недели выйти на уровень по меньшей мере трех-пяти судов в сутки.



«Наша цель — выход на месячный объем перевалки в портах Большой Одессы в 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Достичь этого также поможет практическое присоединение уже на следующей неделе к „зерновой инициативе“ нашего крупнейшего порта — Южный», — заявил он.

Оккупанты безуспешно попытались прорвать оборону ВСУ на Авдеевском направлении — Генштаб

Российские оккупанты пытались прорвать оборону на Авдеевском направлении: Спартак — Авдеевка, Веселое — Пески, Новоселовка Вторая — Красногоровка, Александровка — Марьинка, Кирилловка — Павловка и Пречистовка — Новомайорское. Защитники Украины отбросили противника и нанесли ему значительные потери.

Конгрессвумен Спартц отказалась от встречи с Ермаком — CNN

По информации телеканала CNN, конгрессвумен Виктории Спартц, которая критиковала главу Офиса президента, предлагали встречу с Андреем Ермаком, но она отказалась.

Предложение направили, чтобы решить ситуацию, возникшую после критики в адрес окружения президента Владимира Зеленского.

«Я решила, что эта встреча не будет продуктивной при таких обстоятельствах», — заявила конгрессвумен.

Оккупанты ударили по многоэтажке в Константиновке, под завалами оказались люди

В ночь на 6 августа российские войска обстреляли многоэтажку в Константиновке в Донецкой области, один из подъездов дома разрушен. Предварительно, погибших в результате обстрелов нет.



«Россияне нанесли удар по пятиэтажке — обрушился один подъезд. Спасателям удалось достать из него семь человек: двоих достали из-под завалов и еще пятерых спустили из заблокированных квартир», — сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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