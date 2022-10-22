241-й день войны — главное. Россия атаковала инфраструктуру девяти областей Украины, оккупанты приказали жителям немедленно покинуть Херсон 22 октября, 21:51 22 октября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетики в Украине (Фото:Zelenskiy/Official/Telegram)

Суббота, 22 октября — 241-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.



Российская атака по инфраструктуре Украины



Утром в субботу, 22 октября, Россия атаковала инфраструктуру девяти областей Украины. Вражеским ударам подверглись объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.

Видео дня

Как сообщили в ОП, без света осталось почти 1,5 миллиона украинцев в семи областях.



В Укрэнерго заявили, что масштаб повреждений от ударов по объектам энергетики может превышать последствия атаки 10-12 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что РФ выпустила по Украине 36 ракет, большинство из них сбили.



Марионетки Кремля в Херсоне приказали жителям немедленно покинуть город

Оккупационные «власти» временно оккупированного Херсона приказали жителям немедленно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра из-за «напряженной ситуации на фронте».



Речь идет также обо всех подразделениях «министерства гражданской администрации». Оккупанты снова твердят об «опасности массированных обстрелов» со стороны украинских военных.



Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей Херсона игнорировать требования оккупантов и не поддаваться фейкам и провокациям.



Оккупанты полностью покинули села Чкалово и Чаривное в Херсонской области

В Генштабе заявили, что, по имеющейся информации, российские оккупанты полностью покинули села Чаривное и Чкалово в Херсонской области. Из Берислава были эвакуированы офицеры и медперсонал.

В то же время участились случаи мародерства и грабежей местных жителей, в частности в Херсоне.

Оккупанты третий день сбрасывают воду из Каховского водохранилища — ВВС

Так называемый «глава» оккупационной администрации Новокаховского района Владимир Леонтьев заявил, что с Каховского водохранилища сбрасывается вода якобы для того, чтобы снизить масштабы ущерба в случае разрушения плотины на Каховской ГЭС.



Леонтьев также заявил, что ГЭС продолжает работать, при этом три агрегата вышли из строя.



Новости одной строкой:

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал еще одну причину, почему не передает Украине танки Leopard 2. В дополнение к предыдущим заявлениям он сказал, что учитывает мнение немцев, которые против санкций и поставки оружия ВСУ;

Зеленский заявил, что не доверяет руководству Ирана, который продает России свои дроны-камикадзе для убийства украинцев, и призвал партнеров предоставить больше оружия для ВСУ;

Россия завершила строительство баржевого моста возле Херсона – британская разведка;

В Киеве вчера, 21 октября, убили добровольца Свободы Алексея Щербину. Подозреваемых арестовали;

В российском Шебекино под Белгородом раздались взрывы и вспыхнул мощный пожар — фото, видео.