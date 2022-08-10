168-й день войны — главное. Новые подробности о взрывах в Крыму, мост возле Каховской ГЭС выведен из строя, атака РФ на Никополский район 10 августа, 18:12 Украинские военнослужащие на танке в Николаевской области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Среда, 10 августа — 167-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Новые подробности взрывов в Новофедоровке

Ко взрывам на военном аэродроме в поселке Новофедоровка в оккупированном Крыму причастны Силы специальных операций Украины, сообщает Washington Post со ссылкой на украинского чиновника. Он не стал раскрывать какие-либо другие подробности.

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В свою очередь, один из американских чиновников на условиях анонимности заявил изданию, что при нападении на аэродром не использовалось оружие из США.

В Оперативном командовании Юг заявили, что не могут установить причину взрывов вблизи Новофедоровки, но удовлетворены их результатом.

На аэродроме уничтожены девять вражеских самолетов, сообщила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Точно неизвестно, какие именно самолет уничтожены, но по данным Военно-воздушных Сил Украины, на аэродроме оккупанты хранили Су-30 СМ, Су-24, Ил-76.

Взрывы на военном аэродроме близ поселка Новофедоровка прогремели вчера днем. Оккупационные «власти» сообщили об одном погибшем и 14 раненых, а причиной происшествия назвали детонацию боеприпасов. Что именно произошло, остается неизвестным.

Инфографика: НВ

ВСУ вывели из строя мост возле Каховской ГЭС



Украинские силы нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС в Херсонской области. Теперь он непригоден для использования.

В командовании Юг подчеркнули, что попадание было «аккуратным, но действенным», и ВСУ удерживают огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Мост у Каховской ГЭС — один из трех, по которым российские войска перебрасывают свою технику на правый берег Днепра.



ВСУ также наносили удары по Антоновскому и железнодорожному мостам.

Инфографика: НВ

Обстрел Днепропетровской области



Ночью войска РФ обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из Градов, сознательно направив на жилые кварталы 80 снарядов.

Погибли 13 человек, еще 11 получили ранения, 5 из них находятся в тяжёлом состоянии.

Под вражеский огонь попали Марганец и Мировская громада.

Россияне все ближе к лишению европейских виз



Министры иностранных дел Евросоюза в конце августа обсудят возможность визового запрета для граждан России, сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

По его данным, на данный момент маловероятно, что Евросоюз в целом согласится прекратить выдавать туристические визы россиянам, но, «как и со многими санкциями ЕС против России в этом году, все возможно».

С призывом к Западу полностью закрыть границы для россиян ранее обратился президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, это поможет гражданам РФ осознать, что они также несут ответственность за то, что диктатор Владимир Путин развязал войну против Украины.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал запрет на выдачу шенгенских виз россиянам одной из главных целей нового антироссийского пакета санкций Евросоюза.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны Евросоюза и G7 прекратить выдачу виз гражданам России, пока те «не научатся уважать границы».



Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также призвала Евросоюз немедленно прекратить выдачу виз россиянам, заявив, что посещение Европы — это «привилегия, а не право человека».

Новости одной строкой:

Верховная Рада в четвертый раз продлит действие военного положения, сообщил народный депутат Ярослав Желизняк.



Троих оккупантов, захваченных в боях за Сумскую область, приговорили к 15 годам тюрьмы.

Соучредитель шведской Amnesty International уволился из-за несогласия со скандальным отчетом с обвинениями ВСУ.

В Мелитополе прогремел взрыв возле штаба партии Единая Россия, там шла подготовка к псевдореферендуму в Запорожской области. По данным СМИ, жертв и пострадавших нет.

Германия передала Украине еще четыре самоходные зенитные установки Gepard и тысячи снарядов к ним.



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