183-й день войны — главное. Начало перелома в войне, хорошие новости с фронта до конца года, первое в истории отключение ЗАЭС 25 августа, 18:07 ВСУ ведут огонь из артиллерии (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Четверг, 25 августа — 183-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Начало перелома в войне

В развязанной Россией войне уже начался переломный момент, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Видео дня

По его словам, россияне начали понимать, что их армия не так уж сильна, системы ПВО не так уж хороши — и армия страны-агрессора на самом деле не способна защитить временно оккупированную украинскую территорию.

Буданов заявил, что армия РФ «отнюдь не вторая армия мира, и даже не четвертая».

«Понимание, что расплата будет, приходит к людям, когда они начинают видеть и чувствовать, что война — это не где-то там в какой-то части мира, а у них. Поэтому переломный момент уже начался», — сказал начальник ГУР МО Украины.

Прогноз «хороших новостей» с фронта

До конца года у Украины будут «хорошие новости» с фронта, прогнозирует министр обороны Алексей Резников. Он не стал раскрывать подробности.

«Я осведомленный оптимист или хорошо проинформированный, поэтому у меня есть определенные положительные надежды, что в этом году будут хорошие, приятные новости для всего украинского общества и мира. Людям важно увидеть победу», — отметил министр.

По его словам, «у нас с вами война на выживание, и мы выживем в этой войне, сломаем хребта этому Голиафу».

Рекордное количество воздушных тревог

В День Независимости Украины 24 августа в стране прозвучало рекордное количество воздушных тревог с начала полномасштабного вторжения РФ. Во всех областях и Киеве сирена прозвучала 189 раз.

Предыдущий рекорд — 109 тревог — зафиксировали 23 апреля, за день до празднования Пасхи.

Воздушные силы зафиксировали около 200 вражеских авиавылетов. Войска РФ нанесли восемь ракетных ударов по территории Украины, однако совершали много «имитационных пусков ракет»: самолеты взлетали и совершали маневры в воздухе, имитируя удар.

План россиян заключался в том, чтобы держать украинцев в напряжении в День Независимости, предположил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.



Старт дерусификации в Киеве

В рамках первого пакета предложений по дерусификации власти Киева решили переименовать более 100 объектов, сообщил член Комиссии по наименованиям Тимиш Мартыненко-Кушлянский.

В частности, вместо улицы Маршала Малиновского будет Героев полка Азов, Кемеровская станет Гетмана Даниила Апостола, а Тульская площадь — Героев УПА.

Также переименуют:

улица Маршала Конева — Самийла Кишки,

Маршала Якубовского — Героев Мариуполя,

Россошанская — Атамана Зеленого,

проспект Владимира Маяковского — Червоной Калины,

улица Генерала Жмаченко — Князя Романа Мстиславича,

Таганрогская — Князя Любарта,

Лобачевского — Княгини Ингигерды,

Тверской тупик — Крепостной,

Цимлянский переулок — Ромский,

улица Осиповского — Байды-Вишневецкого,

Червонопольская — Перемышельская,

Москворецкая — Збруцкая,

Академика Каблукова — Виталия Скакуна,

Саврасова — Костопавловская,

Смоленска — Семьи Бродских,

Мичурина — Морских пехотинцев,

Питерская — Лондонская,

Ползунова — Сечеславская,

переулок Шишкинский — Ильи Репина,

улица и переулок Уссурийские — Зеленого Клина,

Ставропольская — Волчегорская.

Первая в истории полная остановка ЗАЭС

Энергоатом сообщил, что сегодня из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины — Днепровская. Три других линии связи ранее были повреждены во время российских обстрелов.

В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети. Таким образом, действия захватчиков повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети — первое в истории станции.

Собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются из энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС — Запорожская ТЭС.

Новости одной строкой

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.