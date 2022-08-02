160-й день войны — главное. РФ объявила Азов «террористами», Банковая резко ответила Трампу, Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа, 18:46 Украинские военнослужащие ведут огонь из РСЗО Град (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Вторник, 2 августа — 160-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

РФ объявила Азов «террористами»

Верховный суд России по иску Генпрокуратуры РФ объявил полк Национальной гвардии Украины Азов «террористической организацией».

Это решение дает возможность российским судам по сфабрикованным делам выносить еще более несправедливые приговоры азовцам: от 10 до 20 или от 15 до 20 лет лишения свободы.

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Против военнослужащих Азова в России уже возбуждались сфабрикованные уголовные дела по статьям об «экстремизме», и «наемничестве».

В ответ полк Азов призвал США признать РФ страной-террористом.

После выхода с меткомбината Азовсталь в Мариуполе украинский гарнизон, в том числе бойцы Азова, оказались в плену РФ. Часть тяжелораненых удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию. Часть погибла в результате взрыва в бывшей колонии в поселке Еленовка на оккупированной части Донецкой области. Остальные до сих пор удерживаются в плену.

Началась обязательная эвакуация из Донецкой области



В Донецкой области началась обязательная эвакуация из региона. Первый эвакуационный поезд привез местных жителей региона в Кропивницкий Кировоградской области.

Сколько человек удалось эвакуировать, не сообщается.

Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области в связи с постоянными обстрелами и невозможностью обеспечить отопительный сезон в регионе.



Резкий ответ Банковой Трампу

В эфире американского телевидения бывший президент США Дональд Трамп заявил, что если бы его переизбрали на второй срок, а Киев отказался от Крыма и вступления в НАТО, то российский диктатор Владимир Путин не начал бы полномасштабного вторжения в Украину.

«Он не смог бы этого сделать, если бы был я. Он бы этого не сделал. По меньшей мере они (Украина — ред.) должны заключить соглашение. Они могли бы отказаться от Крыма. Могли бы что-то сделать с НАТО: „Ладно, мы не будем присоединяться к НАТО“, и имели бы страну, потому что, я считаю, Путин хотел заключить соглашение», — сказал Трамп.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал подобные высказывания российской пропагандой.

По его словам, на самом деле никакие уступки кремлевскому режиму не могли предотвратить его нападение на Украину, поскольку Путин никогда не смирится с ее независимостью.

«Россия не напала бы на Украину, если бы та отказалась от НАТО и Крыма!» — абсурдный российский пропагандистский штамп, который повторяют некоторые западные политики. Зачем? Россия напала, потому что хочет уничтожать Украину, убивать детей, пугать Европу своей жестокостью. Не надо искать оправдание извергам", — призвал Подоляк.

Пелоси прибыла на Тайвань

Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси вечером приземлился в аэропорту столицы Тайваня Тайбэя. Первый за десятилетия визит столь высокопоставленного американского лица не был официально анонсирован и состоялся вопреки угрозам Китая «решительно ответить». Пекин считает Тайвань своей отколовшейся территорией

«Визит делегации нашего Конгресса на Тайвань — это знак того, что Америка непоколебимо поддерживает демократический Тайвань. Сегодня, когда мир оказался перед выбором между автократией и демократией, как никогда важно продемонстрировать солидарность Америки с 23-миллионным народом Тайваня», — заявила Пелоси после приземления.

Китай объявил с четверга по воскресенье военные учения в шести районах моря вокруг Тайваня.



Обстрел эвакуационного автобуса

Количество жертв обстрела российскими оккупантами эвакуационного микроавтобуса возле села Долговое Бериславского района Херсонской области выросло до трех, пострадавших — до пяти.



Гражданский микроавтобус был расстрелян вчера вечером из противотанкового ракетного комплекса.



Разоблачение миллионной ботофермы

СБУ заявила, что разоблачила миллионную ботоферму, которая занималась «расшатыванием ситуации» в Украине. Ее организовал проживающий в Киеве гражданин РФ, позиционирующий себя как политический эксперт по заказу одной из украинских политических сил, говорится в официальном сообщении спецслужбы.

Источник НВ в правоохранительных органах сообщил, речь идет о партии Европейская солидарность. Однако в политсиле заявили, что категорически опровергают любую причастность к ботофермам, а соответствующую информацию назвали «политическим заказом».

По данным СБУ, боты распространяли фейковые новости о ситуации на фронтах и о якобы конфликте между руководством Офиса президента с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужном, а также провели кампанию по дискредитации первой леди Елены Зеленской.



Новости одной строкой:

ВСУ освободили на юге Украины уже 53 населенных пункта, днем ранее сообщалось о 46.



В Виннице умер детский врач, пострадавший в результате ракетного удара 14 июля, он боролся за жизнь 20 дней.



Войну с РФ необходимо закончить до зимы, следующие месяцы будут решающими, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак

Комиссия Сейма Латвии поддержала признание России государством-спонсором терроризма.

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