213-й день войны. Шокирующее состояние освобожденных защитников, повестки крымским татарам, подготовка Россией провокаций на границе 24 сентября, 22:01 ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Суббота, 24 сентября — 213-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.



Состояние освобожденных защитников

Освобожденные из российского плена военные находятся в шокирующем состоянии — почти все 215 человек имеют крайнюю степень анорексии.

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«Состояние наших военных просто шокирующее. Есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных. Наши ребята обессилены, контужены, очень много скрытых переломов и обострений разной степени хронических болезней», — рассказала глава патронатной службы Азова Елена Толкачева.



Личный контроль Путина над планами войны

Российский диктатор Владимир Путин на протяжении последних недель лично занимается стратегическим планированием войны против Украины, сообщает The New York Times.

Как пишет газета, глава Кремля отклонил просьбу своих командиров об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра, поскольку такое отступление стало бы для него «унизительным публичным признанием поражения».



В то же время командование РФ считает, что организованный отход войск из Херсона поможет сохранить технику и солдат в случае масштабного наступления ВСУ на город. Сейчас российская группировка отрезана от основных сил армии РФ, а отказ Путина ударил по моральному духу российских войск.



Мобилизация в РФ может привести к геноциду крымских татар

В оккупированном Крыму 90% повесток получили крымские татары, такая мобилизация может привести к геноциду, сообщили в общественной организации Крым SOS.

В то же время крымские татары составляют 13-15% населения полуострова.

Призыв жителей оккупированных территорий в ряды оккупационной армии запрещен ст. 51 IV Женевской конвенции и является военным преступлением. Отдельным военным преступлением является принуждение граждан Украины к участию в боевых действиях против собственного государства.



Подготовка Россией провокаций на белорусско-украинской границе

20 сентября в Минск прибыли российские наемники ПВК Лига (Вагнер), которые могут быть вовлечены в организацию провокаций на украинской границе с Беларусью, сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ.

По предварительной информации в Минск прибыло 130 наемников частной военной компании Лига (Вагнер) с личным оружием и боеприпасами.



Пакет поправок о военной службе в РФ

Путин подписал закон, согласно которому самовольное оставление части или места службы или неявка на службу без уважительных причин, совершенные солдатом, проходящим военную службу по призыву или контракту, будет караться тюрьмой на срок от пяти до десяти лет.

Также в России вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен (от трех до десяти лет) и уголовная ответственность за мародерство (до пятнадцати лет).



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