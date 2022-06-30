127-й день войны — главное. Остров Змеиный освобожден, Байден анонсировал новый пакет помощи, Украина разорвала отношения с Сирией 30 июня, 20:54 Украинские военные ведут огонь из САУ Богдана, которая помогла освободить остров Змеиный (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Четверг, 30 июня — 127-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Освобожден остров Змеиный

В результате серии мощных артиллерийских и авиаударов ВСУ освободили остров Змеиный от российских оккупантов. Размещенный там гарнизон был спешно эвакуирован. Скольким военным удалось выжить, неизвестно. Также нет сведений о количестве техники, которую смогли спасти.

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Остров имеет стратегическое значение для контроля над западной частью Черного моря.

Главнокомандующий Валерий Залужный поблагодарил защитников Одесской области, «которые приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка», производителей украинской САУ Богдана, «сыгравшей важную роль в освобождении острова», а также иностранных партнеров за предоставленные средства поражения.

Советник главы МВД Вадим Денисенко объяснил, что освобождение острова Змеиный важно для Украины тем, что Россия потеряла свою силу в этой части Черного моря.

«Теперь россияне ничего не могут сделать в акватории, кроме, к сожалению, обстрелов украинских городов ракетами Калибр со своих кораблей. Но с точки зрения высадки десанта они несостоятельны в этой части моря», — сказал Денисенко.

Министерство обороны РФ попыталось оправдать крупное поражение российских войск, заявив, что они покинули Змеиный в качестве «жеста доброй воли».

Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией

Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией и введении санкций против сирийских юридических и физических лиц. Режим Башара Асада полностью лоялен России, после того как Москва вмешалась в гражданскую войну и помогла диктатору Башару Асаду удержаться при власти.

Киев решительно осуждает решение Дамаска признать так называемую «независимость» временно оккупированных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях.

В МИД подчеркнули, что считают это недружественным актом в отношении Украины, посягательством на ее суверенитет и территориальную целостность, грубым нарушением украинских законов, Устава ООН и основных норм международного права.



Байден анонсировал новый пакет помощи для Украины

Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи для Украины в размере 800 миллионов долларов, который будет включать системы ПВО и наступательное оружие.

Он подчеркнул, что полный список оружия для Украины он предоставит «вскоре».

Освобождено село в Херсонской области

Военнослужащие 60-й отдельной пехотной бригады освободили от оккупантов село Потемкино в Херсонской области. Оно находится в 140 километрах от областного центра.

В ходе успешного наступления военные отразили несколько вражеских контратак, уничтожили БМП, танки, а также бронеавтомобиль Тигр.

ВСУ не планируют отступать от Лисичанска

Украинские защитники не планируют отступление от Лисичанска в Луганской области, который штурмуют российские войска, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«Наши военнослужащие готовы к любому развитию ситуации. На данное время в планах подразделений, которые выполняют задания по обороне населенного пункта Лисичанск, нет отступления. Они выполняют задание по обороне населенного пункта», — сказал он.

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