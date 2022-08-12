170-й день войны — главное. Ошеломляющие потери РФ, заявление Украины о пленных защитниках Мариуполя, ликвидация коллаборанта в Горловке 12 августа, 18:17 Украинский военный осматривает позиции в Николаевской области (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Пятница, 12 августа — 170-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Ошеломляющие потери РФ

Каждый день 500 российских военнослужащих погибают или получают ранения в Украине, сообщает New York Times со ссылкой на последние оценки американской разведки и военных.

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В целом РФ уже потеряла 20 тыс. военных убитыми, в том числе 5 тыс. наемников ЧВК Вагнера, рассказали источники издания.

Чиновники и эксперты из США назвали такой уровень потерь ошеломляющим. По их мнению, это означает, что кремлевский диктатор Владимир Путин не достигнет одной из своих ключевых военных целей: захватить в этом году весь Донбасс.

Впрочем, Генштаб ВСУ дает другую оценку потерь РФ: около 43 тыс. убитыми.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ

Украина призвала мир не допустить судилище над защитниками Мариуполя



Силы безопасности и обороны Украины опубликовали совместное заявление по поводу пленных защитников Мариуполя. В нем Киев призвал мировое сообщество не допустить судилища над украинскими защитниками и защитницами в Мариуполе, которое анонсировали российские оккупанты.

Украина требует немедленно направить ООН и Международный комитет Красного Креста в места, где удерживают защитников, в первую очередь в оккупированный поселок Еленовка Донецкой области, где захватчики совершили массовое убийство около 40 военнопленных, устроив взрыв в колонии.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты во временно захваченном городе спешат до 24 августа превратить местную филармонию в тюрьму, чтобы устроить показательное судилище над военнопленными защитниками Мариуполя.

Инфографика: НВ

Ликвидация основателя «русской весны»



В оккупированной Горловке Донецкой области Вооруженные силы Украины ликвидировали основателя «русской весны-2014», одного из главарей «ДНР» Юрия Крикуленко.

Так называемый экс-«депутат» «ДНР» и владелец развлекательного центра Бермуды был убит в результате высокоточного удара украинской артиллерии по месту скопления боевиков.

До 2014 года Крикуленко был депутатом городского совета Горловки, затем стал основателем «русской весны» в городе и окончательно перешел на сторону оккупантов.

Тяжелые бои за освобождение севера Харьковской области

На севере Харьковской области идут тяжелые бои за освобождение оккупированных территорий Дергачевского района, сообщил глава местной громады Вячеслав Задоренко.

Боевые действия продолжаются в районе Казачьей Лопани, Цуповки, Дементиевки и Больших Проходов.

Оккупанты из танков и минометов обстреляла Русскую Лозовую, Питомник, Дементиевку, Цуповку и Прудянку. Из артиллерии вели огонь по Дергачам, Слатино, Прудянке, Цуповке, Дементиевке, Новому, Питомнику и Русской Лозовой.

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