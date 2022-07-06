133-й день войны — главное. Отмена резонансных ограничений для военнообязанных, самолет Медведчука для ВСУ, взрывы в Донецке и Херсоне 6 июля, 19:15 Столб дыма после взрыва в Донецке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Среда, 6 июля — 133-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Отмена новых ограничений для военнообязанных

Генеральный штаб временно отменит необходимость выдачи разрешений для выезда военнообязанных за пределы области и отправит соответсвующий порядок на доработку.

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«Имеющаяся законодательная база не учитывает сегодняшних реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов», — заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Необходимость получения разрешений на выезд за пределы области вызвал недовольство в обществе.

Нардепу-коллаборанту Ковалеву сообщили о подозрении в госизмене

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о подозрении в государственной измене нардепу-коллаборанту Алексею Ковалеву. Ему грозит наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

После начала полномасштабного вторжения РФ он находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

Взрывы в Херсоне, Донецке, Макеевке и Великом Бурлуке

Утром жители поселка Великий Бурлук Харьковской области сообщали о взрывах на складах российских оккупантов.

Также взрывы прогремели в Донецке. По словам местных жителей, по микрорайону Азотный было 17 прилетов.

В Макеевке Донецкой области прогремели взрывы на российской базе Технаб. Представители так называемых «властей» Макеевки сообщили в Telegram, что в результате прямого попадания сдетонировали боеприпасы, хранившихся на открытой территории базы.

Днем в оккупированном Херсоне прогремели взрывы. По данным советника председателя областной военно-гражданской администрации Сергея Хланя, в районе железнодорожного вокзала уничтожены склады российских военных.

Для нужд ВСУ передали самолет и вертолет семьи Медведчука



Правоохранители передали для нужд ВСУ вертолет и самолет, которые принадлежали семье подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука.

Их изъяли и передали в пользование украинской армии в рамках уголовных производство, расследуемых по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Новинский слагает с себя полномочия нардепа

Скандальный сторонник РФ Вадим Новинский заявил, что решил отказаться от мандата депутата Верховной Рады Украины.

Он выразил желание сосредоточиться на «служении» так называемой «УПЦ».

По словам нардепа, «в новых драматических обстоятельствах, возникших после оккупации Мариуполя», ему «откровенно не до политики».

Гарантии безопасности от Германии

Германия готова дать Украине долгосрочные гарантии безопасности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Однако, по его словам, они не будут соответствовать 5 статье договора НАТО, а должны «быть адаптированы к конкретной ситуации».

Вопрос, как это будет организовано, будет обсуждаться между странами G7.

Шольц добавил, что гарантии обсуждаются с Украиной и процесс их согласования еще не завершен. При этом Шольц отметил, что в гарантиях будет играть значительную роль пункт о «высокоэффективных санкциях».

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