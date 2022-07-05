132-й день войны — главное. Ограничения для военнообязанных, удар РФ по Славянску, новые данные о потерях агрессора

5 июля, 19:23
Мужчина с велосипедом переходит дорогу на фоне дыма от обстрела, Славянск (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Мужчина с велосипедом переходит дорогу на фоне дыма от обстрела, Славянск (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Вторник, 5 июля — 132-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Ограничения для военнообязанных

В Украине действуют дополнительные ограничения для военнообязанных, которые намерены изменить свое место жительства или пребывания — даже в пределах Украины.

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Запрещен выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения.

Также запрещено изменять место жительства без разрешения.

Удар по Славянску

Российские оккупанты обстреляли центральный рынок Славянска Донецкой области. По меньшей мере двое погибших, еще семь — ранены.

«Россияне снова целенаправленно бьют по местам скопления гражданских. Это — чистый терроризм. Государство-террорист должно быть привлечено к ответственности», — заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Общие потери России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что общие потери страны-агрессора России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют до 115 тысяч убитыми и ранеными.

«По самым скромным подсчетам, убито порядка 35−36 тысяч российских военнослужащих, не считая ЧВК, которые идут по отдельной строке расхода живой силы. Это еще порядка 10−12 тысяч погибших… Совокупно, если брать санитарные потери, общее число потерь составляет от 95 до 115 тысяч человек — и погибшие, и раненые, и ампутанты и так далее», — рассказал советник главы ОП.

Итоговая декларация по восстановлению Украины

В швейцарском Лугано приняли итоговую декларацию Конференции по восстановлению Украины. Основным рамочным документом был признан проект Плана восстановления и развития под руководством Украины.

Декларация содержит ключевые принципы, определяющие критерии и методы обновления:

  • Партнерство. Украина будет возглавлять процесс восстановления реализовать его вместе с международными партнерами.
  • Направленность на реформы.
  • Прозрачность, подотчетность, верховенство права.
  • Демократическое участие.
  • Привлечение многих стейкхолдеров.
  • Гендерное равенство и инклюзия.
  • Устойчивое развитие.

Запрет Коммунистической партии Украины

Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность Коммунистической партии Украины.

Имущество, денежные средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

Министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс.

После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о запуске процесса ратификации членства обеих стран, добавив, что этот «исторический шаг» стал ответом на российскую агрессию.

Редактор: Евгений Жаровский

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Теги:   Война России против Украины

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