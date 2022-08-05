163-й день войны — главное. РФ стреляла в сторону ЗАЭС, в Николаеве комендантский час до понедельника, гауляйтер Сальдо в коме 5 августа, 19:15 Российский военный на фоне ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Пятница, 5 августа — 163-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Стрельба в сторону Запорожской АЭС

Российские оккупанты совершили выстрелы в сторону Запорожской АЭС из Энергодара. Как сообщили в Энергоатоме, зафиксировано три «прилета» возле промышленной площадки атомной станции: враг попал в высоковольтную линию связи.

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Выбросы и сбросы радиоактивных веществ не зафиксированы.

В то же время мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что российские войска обстреляли кварталы города со стороны ЗАЭС.



В большинстве микрорайонов города исчез свет. Также нет водообеспечения, в большинстве своем прекратил работать интернет.



В Николаеве объявили комендантский час до понедельника



В Николаеве с 23:00 пятницы, 5 августа, вводится комендантский час. Он будет действовать до 5:00 понедельника, 8 августа. Районы города будут «отрабатывать», в том числе, в поисках коллаборантов.

Жителей призвали отнестись с пониманием к этим мерам, запланировать выходные и закупить необходимые товары на два дня.



Если нужно выгулять собаку недалеко от дома, необходимо брать с собой документы. Также разрешаются прогулки с детьми возле дома. Однако выходить на улицу без надобности все же не стоит.

Сегодня днем войска РФ вновь ударили по жилым кварталам Николаева со стороны Херсона. Есть погибшие (число на момент выхода материала не называлось), более 20 человек ранены, в том числ 13-летний ребенок.

Сальдо ввели в медикаментозную кому

Главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо госпитализировали и ввели в состояние медикаментозной комы.

Его состояние оценивается как «средней тяжести».

Сальдо собираются перевезти спецбортом из Крыма в одну из московских больниц. Вчера его переправили из Херсонской области в клинику в оккупированном Крыму. Однако ему стало хуже, Сальдо подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому. Консилиум врачей решил, что пациента нужно срочно доставить в Москву. Для его перевозки уже готов специальный борт.

Освобождено село Дибровное

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр вытеснили оккупантов из села Дибровное под Изюмом в Харьковской области. Убегая, противник бросил технику.

Перед уходом россияне заминировали село противопехотными и противотанковыми минами.



Украинские военные засняли последствия боевых действий — разбитые жилые дома и брошенную оккупантами технику.

Бывшему замглавы разведки сообщили подозрение в госизмене

СБУ сообщила о подозрении бывшему заместителю руководителя Главного управления разведки Украины. Генерал-майора, чья личность не раскрывается, подозревают в государственной измене, а также в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия.

Во время задержания в начале полномасштабного вторжения РФ подозреваемый открыл огонь по правоохранителям.

По данным следствия, он передавал российским спецслужбам тайную информацию об актуальной военно-политической ситуации в Украине и переправлял оккупантам закрытые данные о мероприятиях, проводимых ВСУ и другими подразделениями украинских Сил обороны для отражения вооруженной агрессии.



Задержанный был заместителем председателя Главного управления разведки в 2008- 2010 годах.

Погиб Герой Украины Руслан Попов

В ходе спецоперации на юге погиб офицер украинской разведки, Герой Украины Руслан Попов.

В момент полномасштабного вторжения он находился в Мариуполе. В конце марта ему удалось выйти из окружения, но все же он возвращался туда в составе эвакуационных рейсов вывозить раненых с Азовстали.

Офицер ГУР МО Украины имел ряд наград: За мужество при выполнении спецзадач, За воинскую доблесть, За преданность военной разведке, Защитнику Отечества, За участие в антитеррористической операции, медаль ООН и несколько памятных знаков отличия. Посмертно получил две награды: звание Героя Украины указом № 505 президента Украины и орден Золотая звезда.

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Россия планирует запустить спутник-шпион, который предназначается для Ирана, для слежки за военным объектами на территории Украины, пишет WashingtonPost со ссылкой на источники.

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