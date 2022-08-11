169-й день войны — главное. РФ признали спонсором терроризма, МакДональдз возвращается в Украину, на аэродроме Зябровка прогремели взрывы 11 августа, 18:03 Украинский военнослужащий спрыгивает с бронетехники, Николаевская область (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Четверг, 11 августа — 169-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Россию впервые признали спонсором терроризма

Латвийский сейм признал Россию государством — спонсором терроризма из-за полномасштабного вторжения в Украину и убийств гражданского населения. Латвия стала первой страной Европейского Союза, принявшей такое решение.

Видео дня

Рига расценила действия России в Украине как целенаправленный геноцид против украинского народа. В утвержденном документе упоминаются последствия вторжения РФ с Украину с 2014 года, в том числе миллионы беженцев, ракетные удары по мирным городам Украины, убийство украинских военнопленных в Еленовке, а также поддержка сепаратизма в Донецкой и Луганской областях и в Крыму.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество признать РФ государством-спонсором терроризма, а ее вооруженные силы — террористической организацией.

Эстония закрывается для россиян

Эстония приняла решение запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной. Данная норма вступит в силу на следующей неделе.

Исключения будут распространяться на близких родственников граждан и обладателей вида на жительство Эстонии, дипломатов и членов их семей, а также сотрудников транспортных компаний.

В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц не считает необходимым вводить общий запрет на въезд россиян в Евросоюз из-за войны России против Украины. По его словам, это противоречит международному праву.

С призывом к Западу ввести визовый запрет для граждан РФ выступал президент Украины Владимир Зеленский. Он убежден, что это будет одной из самых действенных мер против России, а граждане этой страны поймут, что также причастны к развязыванию войны против украинского народа.

Инфографика: НВ

Расследование CNN об убийстве украинских пленных в Еленовке

Анализ видео и фото из колонии в Еленовке, спутниковые снимки, экспертные оценки криминалистов и военных аналитиков опровергают российскую версию гибели десятков украинских пленных, сообщает CNN в своем расследовании.

Российские оккупанты утверждали, что здание обстреляли ВСУ из РСЗО HIMARS.

Как говорится в материале американского телеканала, это заявление опровергается:

нехарактерными для удара РСЗО повреждениями здания,



следами пожара,



отсутствием повреждений осколками,

нерациональностью использования HIMARS для атаки на Еленовку,

отсутствием звука приближающегося снаряда.

29 июля в колонии поселка Еленовка на оккупированной части Донецкой области произошли взрывы, в результате которых погибли около 50 украинских военно пленных, которые защищали Мариуполь, в том числе бойцы полка Азов.

По данным украинской разведки, к организации взрывов причастны боевики ЧВК Вагнера.



Инфографика: НВ

Крупнейшие потери РФ в авиации

В результате взрывов на аэродроме возле поселка Новофедоровка в Крыму РФ понесла крупнейшие потери в авиации за день со времен Второй мировой войны, сообщает CNN.

По меньшей мере семь российских военных самолетов были уничтожены.

Взрывы на военном аэродроме возле Новофедоровки прогремели 9 августа.

Там базируется 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк Черноморского флота РФ. По данным украинской разведки, что самолеты полка регулярно наносят удары по югу Украины, совершая военные преступления против мирного населения.

Минобороны РФ заявляло, что причиной взрывов стала детонация боеприпасов из-за нарушения техники пожарной безопасности. Минобороны Украины отметило, что не может установить причину пожара.

Что именно произошло, остается неясным, однако западные СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали, что ко взрывам причастна Украина.

Инфографика: НВ

МакДональдз возвращается в Украину

В McDonald’s Украина заявили, что планируют поэтапно возобновить работу ресторанов сети. Первыми откроются заведения в Киеве и на западе Украины.

«Мы много общались с нашими работниками, выразившими большое желание вернуться к работе и увидеть, как наши рестораны в Украине снова откроются, где это можно сделать безопасно и ответственно. В последние месяцы вера в то, что это придаст маленькое, но принципиальное чувство нормальности, укрепилась. А украинские чиновники отмечали, что возобновящие работу предприятия поддержат местную экономику и украинский народ», — говорится в позиции компании.

МакДональдз с 24 февраля приостановила работу ресторанов в Украине из-за продолжающейся войны.

Взрывы на аэродроме Зябровка

Ночью раздались взрывы на аэродроме Зябровка, который находится недалеко от белорусского города Гомель. Его контролируют российские войска.

Очевидцы сообщили, что за 10 минут было видно по меньшей мере четыре вспышки.

По данным Минобороны Беларуси, во время контрольного пробега на одной из единиц техники после замены двигателя он загорелся.

Инциденты на военных аэродромах в Крыму и Беларуси российским военным следует рассматривать как «предупреждение сверху», заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, ни в оккупированном Крыму, ни в оккупированной Беларуси российские военные не смогут чувствовать себя в безопасности.

Новости одной строкой:

Ночью войска РФ атаковали четыре района Днепропетровской области. В Никополе погибли три человека, девять жителей ранены, среди них ребенок.



Оккупанты трижды за день обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Снаряды попали в участки рядом с хранилищем источников излучения и в районе пожарной части.

Российское оружие « неэффективно» и «устарело», говорится в отчете Минобороны Украины, который оказался в распоряжении The Times. Согласно документу, бронетехника и вертолеты не могут противостоять огню из стрелкового оружия.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.