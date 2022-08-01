159-й день войны — главное. Первое судно с украинским зерном вышло из Одессы, Украина получила еще 4 HIMARS, США и Китай на грани конфликта 1 августа, 18:24 Судно RAZONI с 26 тыс. тонн украинской кукурузы следует из Одессы в порт Триполи (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Понедельник, 1 августа — 159-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы

В 09:15 из Одесского порта вышло первое с момента снятия блокады судно, загруженное украинским продовольствием.

Видео дня

Судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с грузом в 26 тыс. тонн украинской кукурузы следует в порт Триполи в Ливане. Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтверждена партнерами-гарантами Украины — ООН и Турцией.



«Разблокировка портов даст не менее 1 млрд долларов валютной выручки для экономики и возможность для аграрного сектора спланировать посевную в следующем году», — заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Ранее Украина, Турция и ООН подписали соглашение, дающее возможность вывоза украинского зерна, экспорт которого был заблокирован Россией, заминировавшей акваторию Черного моря.

В Херсонской области от оккупантов освободили 46 населенных пунктов

В Херсонской области от оккупантов освободили 46 населенных пунктов, сообщил и.о. главы ОВА Дмитрий Бутрий. Он не уточнил, за какой период.

По его словам, большинство освобожденных населенных пунктов расположены на севере региона — на границе с Днепропетровской областью.



Еще несколько были освобождены на юге на границе с Николаевской областью.



На деоккупированной территории «есть села, которые практически разрушены на 90%. Они и сейчас находятся под постоянными обстрелами, а население в основном выехало.

Перспектива потерять Херсон для оккупантов сравнима с потерей Москвы, заявили в Оперативном командовании Юг.

В Украину прибыли еще четыре американских HIMARS и немецкий MARS II

Украина получила от США еще четыре американских реактивных системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Таким образом у Украины уже есть 20 таких РСЗО.

Инфографика: НВ

Он поблагодарил президента США Джо Байдена, своего американского коллегу Ллойда Остина и американский народ за усиление украинской армии. Резников подчеркнул: защитники Украины доказали, что эффективно используют системы.

Также в Украину прибыли реактивные системы залпового огня Mars II из Германии.



Инфографика: НВ

Наземный общественный транспорт Киева будет останавливаться на время воздушной тревоги

Власти Киева приняли решение останавливать работу наземного общественного транспорта на время воздушной тревоги.

Трамваи после получения сигнала о воздушной тревоге будут довозить пассажиров до ближайшей остановки, автобусы и троллейбусы — до ближайшей остановки или расширения проезжей части — «кармана».

Это касается как коммунального транспорта, так и частных перевозчиков, то есть маршруток.

Пассажиры должны будут покинуть салон и пройти к ближайшему укрытию, их призывают не оставаться на остановках.

После отбоя тревоги водитель будет 10 минут ждать пассажиров. Пассажиры, которые за это время не успеют вернуться к транспортному средству, могут воспользоваться следующим.



Повторно оплачивать проезд не нужно.

Метрополитен, как и ранее, также не будет осуществлять перевозку наземными участками, а работа станций открытого типа будет приостанавливаться.

Визит Пелоси на Тайвань может стать началом глубокого кризиса между США и Китаем

Вероятное намерение спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Тайвань грозит обернуться самым глубоким кризисом между США и Китаем за последние десятилетия. Аналитики опасаются, что Пекин готов задействовать силу.

CNN со ссылкой на высокопоставленного тайваньского правительственного чиновника и официального представителя США сообщил, что Пелоси не только посетит Тайвань, но и заночует там, хотя точная дата поездки пока не разглашается. Представители Пентагона «работают круглосуточно», разрабатывая план по обеспечению ее безопасности.

Журналистка тайваньского государственного СМИ Тингтинг Лиу со ссылкой на свои источники заявила, что Нэнси Пелоси якобы приедет в Тайбэй вечером 2 августа.

Новости одно строкой:



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.