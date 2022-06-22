119-й день войны — главное. РФ выпустила семь ракет по Николаеву, ВСУ ударили по НПЗ в Ростове, Финляндия готова воевать против России 22 июня, 21:36 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие прикрывают танк, обстреливающий позиции российских оккупантов в Северодонецке (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Среда, 22 июня — 119-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

РФ выпустила семь ракет по Николаеву

Днем российские войска нанесли новый ракетный удар по Николаеву. Россия выпустила по городу семь ракет.

Три человека получили ранения. Повреждены многоэтажки и частные предприятия. Почти весь Николаев в черном дыму.

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ВСУ нанесли удар по бывшему НПЗ семьи Медведчука

На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области РФ произошел пожар. В социальных сетях показали видео, на котором запечатлен момент удара по НПЗ. На нем виден беспилотник, который пикирует на территорию завода, после чего происходит взрыв.

Новошахтинский НПЗ ранее принадлежал женам пророссийских народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Финляндия готова воевать с Россией

Финляндия десятилетиями готовилась к возможной войне с Россией и готова отразить нападение, сообщил командующий финскими Оборонительными силами Тимо Кивинен.

Он подчеркнул, что финны будут мотивированы воевать против россиян и окажут жесткое сопротивление.

«Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, который ведется там (в Украине — ред.), с массированным применением огневой мощи, бронетанковых войск, а также авиации», — сказал Кивинен.

Макса Левина казнили российские солдаты

Погибшие в первые недели войны украинский фотожурналист Макс Левин и сопровождавший его военный Алексей Чернышов, были хладнокровно казнены российскими военными, сообщает организация Репортеры без границ (RSF) в своем расследовании.

Левин, вероятно, был убит одним или двумя выстрелами с близкого расстояния, а Чернышов мог быть сожжен заживо — об этом свидетельствуют улики, в том числе расположение его тела.

Контрнаступление в Херсонской области продолжается

Украинская армия добилась «определенных успехов» и «существенно продвигается в восточном направлении» на юге.

В целях безопасности названия населенных пунктов, которые освобождают от оккупантов, не разглашаются, сообщили в оперативном командовании Юг.



Там подчеркнули, что в условиях войны очень важно закрепиться и отодвинуть врага настолько, чтобы он не мог накрывать артиллерийскими и минометными ударами освобожденный населенный пункт.

В Минобороны добавили, что российские оккупанты отслеживают информацию и корректируют свои действия, поэтому лишние детали об успехах ВСУ на юге могут им помочь.

Суд продлил арест Медведчука

Лычаковский районный суд Львова продлил арест подозреваемого в госизмене народного депутата от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука до 9 августа.

Ранее этот же суд арестовал имущество Медведчука: 279 картин, четыре статуэтки, десять часов, пять чашек, бокал, разнос, две вазы, графин, две подставки, два серебряных подстаканника, чайник, 31 коробка с элементами посуды, а также железнодорожный вагон-ресторан с мебелью.

Покушение на коллаборана в Херсоне

В Херсоне неизвестные предприняли попытку ликвидировать начальника 90-й исправительной колонии Евгения Соболева, перешедшего на сторону оккупантов.



Был взорван автомобиль, в котором он ехал. Соболев получил ранение ног, его оперируют.

Во взрывное устройство, предположительно, были заложены мелкие железные шарики.

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