161-й день войны — главное. Причины убийства азовцев в Еленовке, новая должность для Венедиктовой, обострение в Нагорном Карабахе 3 августа, 18:37 Военнослужащий Национальной гвардии Украины на позиции в Харьковской области (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Среда, 3 августа — 161-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Обстоятельства убийства украинских военнопленных в Еленовке

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что Россия намеренно осуществила массовее убийство украинских военнопленных, в том числе бойцов полка Азов, в колонии поселка Еленовка на оккупированной территории Донецкой области, чтобы скрыть ужасные условия содержания и пытки при допросах.

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По данным ГУР, боевики ЧВК Вагнер заминировали место содержания украинских бойцов, использовав легковоспламеняющееся вещество. Это привело к быстрому распространению пожара в помещении.



Разведка сообщила, что допросы пленных проводили «следователи» так называемого «Министерства госбезопасности» ДНР" совместно с вагнеровцами и представителями ФСБ РФ. Во время допросов активно использовались физические пытки и побои, чтобы поиздеваться, физически унизить и психологически деморализовать украинских воинов. Представители ФСБ хотели, чтобы украинские военнопленные снялись в пророссийских репортажах и «признались» в «преступлениях, зверствах против местного населения», а также «отреклись» от своих взглядов и осудили руководство Украины.

Допросы проводились конвейерно на регулярной основе, но безуспешно. Украинские пленные проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли, подчеркнули в ГУР.

Инфографика: НВ

Белый дом опроверг информацию о «недоверии» между Байденом и Зеленским

Президент США Джо Байден восхищается своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил координатор по коммуникациям в американском Совете нацбезопасности Джон Кирби. Так он прокомментировал информацию о «недоверии» администрации Байдена к Зеленскому.

«Да, президент много-много раз выражал свое восхищение лидерством и мужеством президента Зеленского в это военное время. Очевидно, он много раз лично разговаривал с президентом Зеленским, и он знает — понимает, в каком стрессе находится президент Зеленский и весь украинский народ», — сказал Кирби.

О «недоверии» между администрацией Байдена и Зеленского писал обозреватель Томас Фридман в колонке на New York Times. Ссылаясь на источники в Белом доме, он утверждал, что оно возникло после того, как президент Украины отстранил от исполнения обязанностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.

Венедиктова станет послом в Швейцарии

Президенту Владимиру Зеленскому предложили назначить бывшего генерального прокурора Ирину Венедиктову послом в Швейцарии. Соответствующее представление подписал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, эта идея родилась «в кругу нескольких людей — сидели, обсуждали и была найдена такая опция».

Он выразил убеждение, что бывшая глава Офиса генпрокурора имеет компетенции для работы послом.

«Ее работа с международными партнерами в последние месяцы показала, что она может себя проявить на международном треке», — отметил глава МИД.

Верховная Рада уволила Венедиктову, а также главу СБУ Ивана Баканова по представлению Зеленского, который ранее выражал недовольство большим количеством случаев коллаборационизма среди сотрудников правоохранительных органов.

Успехи ВСУ на Донецком направлении

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что вчера российские войска провалили штурм Соледара Бахмутского района Донецкой области, потеряв около 100 убитыми. Еще 30 были взяты в плен.

Кроме того, в ВМС Украины рассказали, что на Донецком направлении (где именно — не уточняется) украинские морские пехотинцы устроили засаду и уничтожили две БМП-2, один танк, 15 оккупантов и взяли трех пленных. Почти все пленные были принудительно мобилизованы в так называемой «ДНР».

Обострение в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными.

Согласно сообщению Министерства обороны Азербайджана, утром позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района подверглись интенсивному обстрелу. В результате погиб военнослужащий срочной службы.

Представители непризнанной Нагорнокарабахской республики обвинили в обстреле Азербайджан и сообщили о двух погибших и 14 раненых военнослужащих. По их данным, Баку применил гранатометы и беспилотники.

В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию.

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