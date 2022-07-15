142-й день войны — главное. Завершение войны «до конца года», обучение украинских летчиков на F-16, обстрел университетов в Николаеве 15 июля, 18:44 Разрушенное здание университета в Николаева (Фото:ГСЧС Украины / Facebook)

Пятница, 15 июля — 142-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Уничтожение университетов в Николаеве

Утром РФ выпустила не менее 10 ракет по Николаеву, в результате чего пострадали четыре человека и были разрушены два крупнейших университета в городе.

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Глава Николаевской ОГА Виталий Ким призвал университеты всех демократических стран заявить, что Россия являемся страной-террористом.

Завершение войны до конца года. Главное из интервью Резникова



Financial Times и BBC опубликовали интервью с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Вот, что он сказал:

Украиснкие пилоты пройдут обучение на американских истребителях

Палата представителей США приняла проект закона об оборонной политике на $840 млрд.

Часть из этой суммы должны пойти на обучение украинских пилотов работе на американских истребителях, в частности, F-15 и F-16.

Британский волонтер умер в застенках оккупантов

Российские захватчики сообщили о смерти пленного британского волонтера Пола Юри, помогавшего пострадавшим от агрессии РФ украинцам.

Мужчина, которого террористами «ДНР» обвинили в якобы «наемничестве», был похищен в апреле на одном из блокпостов захватчиков.

Как утверждает кремлевская пропаганда, причиной смерти Юри 10 июля стали якобы «болезнь и стресс», однако доверять этой информации не стоит, поскольку существует множество свидетельств того, что оккупанты подвергаютсвоих заложников жестоким пыткам.

Великобритания вызвала посла России в Лондоне Андрея Келина, чтобы выразить глубокую обеспокоенность из-за сообщения о смерти Пола Юри.

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что шокирована сообщениями о смерти Пола Юри.

«Россия должна нести полную ответственность за это. Пол Юри был захвачен во время выполнения гуманитарной работы. Он был в Украине, чтобы попытаться помочь украинскому народу перед лицом неспровоцированного российского вторжения. Российское правительство и его прокси силы продолжают совершать преступления. Виновные будут привлечены к ответственности», — отметила Лиз Трасс.

Глава Минсоцполитики подала в отставку

Министр социальной политики Марина Лазебная написала заявление об отставке. Ее заявление уже поступило в Верховную Раду.

Лазебную может заменить Оксана Жолнович, которая руководит департаментом соцполитики и здравоохранения в Офисе президента.

Дефолт Беларуси

В конце июня Беларусь должна была выплатить $22,9 млн по десятилетним облигациям с погашением в 2027 году. Страна произвела выплату в белорусских рублях. На этот шаг Министерство финансов Беларуси пошло из-за того, что платеж в валюте невозможен из-за санкций.

Погашение валютного долга в белорусских рублях означает дефолт, указали в агентстве Moody’s.



Тищенко хотят исключить из фракции Слуги народа

Депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая обратилась к руководству партии с просьбой исключить ее коллегу Николая Тищенко из фракции в Верховной Раде.

По ее мнению, он неоднократно нарушал устав партии, дискредитировал ее, «подтверждением чему являются многочисленные расследования журналистов».

Безуглая добавила, что Тищенко сотрудничал с другими политическими партиями, в частности, с партией Батькивщина, что способствовало реализации интересов других партий и вредило интересам Слуги народа.

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