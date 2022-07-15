142-й день войны — главное. Завершение войны «до конца года», обучение украинских летчиков на F-16, обстрел университетов в Николаеве
Разрушенное здание университета в Николаева (Фото:ГСЧС Украины / Facebook)
Пятница, 15 июля — 142-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.
Уничтожение университетов в Николаеве
Утром РФ выпустила не менее 10 ракет по Николаеву, в результате чего пострадали четыре человека и были разрушены два крупнейших университета в городе.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким призвал университеты всех демократических стран заявить, что Россия являемся страной-террористом.
Завершение войны до конца года. Главное из интервью Резникова
Financial Times и BBC опубликовали интервью с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Вот, что он сказал:
- К концу года на поле боя произойдут серьезные изменения в пользу Украины;
- Закончить войну до конца года вполне реально;
- Украине передадут ракеты к HIMARS с дальностью 300 км;
- Украина обязалась не применять HIMARS по территории РФ;
- Западное вооружение помогло снизить потери в ВСУ.
Украиснкие пилоты пройдут обучение на американских истребителях
Палата представителей США приняла проект закона об оборонной политике на $840 млрд.
Часть из этой суммы должны пойти на обучение украинских пилотов работе на американских истребителях, в частности, F-15 и F-16.
Британский волонтер умер в застенках оккупантов
Российские захватчики сообщили о смерти пленного британского волонтера Пола Юри, помогавшего пострадавшим от агрессии РФ украинцам.
Мужчина, которого террористами «ДНР» обвинили в якобы «наемничестве», был похищен в апреле на одном из блокпостов захватчиков.
Как утверждает кремлевская пропаганда, причиной смерти Юри 10 июля стали якобы «болезнь и стресс», однако доверять этой информации не стоит, поскольку существует множество свидетельств того, что оккупанты подвергаютсвоих заложников жестоким пыткам.
Великобритания вызвала посла России в Лондоне Андрея Келина, чтобы выразить глубокую обеспокоенность из-за сообщения о смерти Пола Юри.
Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что шокирована сообщениями о смерти Пола Юри.
«Россия должна нести полную ответственность за это. Пол Юри был захвачен во время выполнения гуманитарной работы. Он был в Украине, чтобы попытаться помочь украинскому народу перед лицом неспровоцированного российского вторжения. Российское правительство и его прокси силы продолжают совершать преступления. Виновные будут привлечены к ответственности», — отметила Лиз Трасс.
Глава Минсоцполитики подала в отставку
Министр социальной политики Марина Лазебная написала заявление об отставке. Ее заявление уже поступило в Верховную Раду.
Лазебную может заменить Оксана Жолнович, которая руководит департаментом соцполитики и здравоохранения в Офисе президента.
Дефолт Беларуси
В конце июня Беларусь должна была выплатить $22,9 млн по десятилетним облигациям с погашением в 2027 году. Страна произвела выплату в белорусских рублях. На этот шаг Министерство финансов Беларуси пошло из-за того, что платеж в валюте невозможен из-за санкций.
Погашение валютного долга в белорусских рублях означает дефолт, указали в агентстве Moody’s.
Тищенко хотят исключить из фракции Слуги народа
Депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая обратилась к руководству партии с просьбой исключить ее коллегу Николая Тищенко из фракции в Верховной Раде.
По ее мнению, он неоднократно нарушал устав партии, дискредитировал ее, «подтверждением чему являются многочисленные расследования журналистов».
Безуглая добавила, что Тищенко сотрудничал с другими политическими партиями, в частности, с партией Батькивщина, что способствовало реализации интересов других партий и вредило интересам Слуги народа.
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