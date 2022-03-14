«Нам надо объединяться». Люди выходят на митинги в разных городах Европы, чтобы призвать ЕС закрыть небо над Украиной — репортаж 14 марта, 11:02 Цей матеріал також доступний українською Демонстранты держат плакат с изображением Путина в немецком Кельне. (Фото:НВ)

В разных городах Европы время от времени проходят митинги в поддержку Украины. Репортер НВ Саша Горчинская посетила такой митинг в немецком Кельне.

Под стенами Кельнского собора — третьего в рейтинге самых высоких церквей мира — звучит Океан Эльзы: «Вставай, мила моя, вставай». Возле небольшой сцены собираются люди, в воздухе развеваются желто-голубые флаги, изображения трезубца, появляются транспаранты и плакаты.



На календаре — воскресенье, 13 марта 2022 года, или — восемнадцатый день войны России с Украиной. Для того, чтобы поддержать Украину и выразить протест против военной агрессии, неравнодушные граждане собрали митинг в центре немецкого города Кельн. Подобные уличные демонстрации проходят в разных городах Евросоюза с первого дня войны: люди выходят на улицы в Париже и Мюнхене, в Дюссельдорфе, Брюсселе и Берлине. Один из ключевых месседжей — призывы к НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной.

Украинцы, европейцы и белорусы собрались на митинг в центре Кельна, Германия, чтобы призвать НАТО закрыть небо над Украиной / Фото: НВ

Об официальном начале митинга всех присутствующих возвещают сирены — такие же как те, которые уже восемнадцать дней подряд слышат жители украинских городов, готовясь к вероятным обстрелам. Ведущая мероприятия со сцены на немецком объясняет, что именно значит этот звук. Дальше приглашает на сцену гостью.

Это Юлия Кулиненко, украинка, участница фольклорной группы Дивина. Несколько лет назад она вместе с коллегой по группе Серафимой Сокольвак приходила в редакцию НВ и рассказывала о традиционных способах гадания на зимние праздники — Василия и Маланки. Сегодня Юлия, переселенка из Донецка, снова убегает от войны. Со сцены рассказывает, что очутилась здесь, в Кельне, вместе с детьми.

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«Стоит сказать: война в Украине началась не сегодня, а восемь лет назад», — напоминает женщина. Говорит по-украински, рядом — женщина, которая сразу же переводит все на немецкий.

Юлия Кулиненко рассказывает о своих близких и оставшихся в Украине родственниках, о сорванной эвакуации из Гостомеля, о людях, сидящих в подвалах, а также о своей группе. Она также призывает НАТО закрыть небо над Украиной. Толпа скандирует: «Close the Sky». Юлия начинает петь песню, украинскую народную песню, где упоминается о женщинах, ожидающих с войны мужчин. В заключение говорит: желает, чтобы все украинки сегодня дождались своих воинов домой.

Призывы закрыть небо и защитить Украину / Фото: НВ

Среди митингующих — не только украинцы, но и многие европейцы. Площадь, на которой проходит мероприятие, совсем рядом с центральным железнодорожным вокзалом, так что здесь также немало случайных прохожих, которые просто проходили мимо и остановились, чтобы послушать речь. Самые распространенные призывы на плакатах — о необходимости закрыть небо, также есть лозунги «Русский корабль, иди на*», «Stop Putin», «Slava Ukraini». Кое-кто стоит, завернувшись в радужные ЛГБТ-флаги. Волонтеры раздают желто-голубые наклейки в виде сердца.

Несмотря на то, что в информационном пространстве отовсюду звучат месседжи о необходимости закрыть небо, и эту идею публично поддерживают как украинские, так и иностранные политики, активисты и общественные деятели, не все рядовые европейцы действительно выступают «за» такую идею. Об этом, хоть и не очень охотно, но вспоминают в приватных разговорах. Причина проста — страх. Они боятся, что могут быть втянуты в эту войну как одна из сторон, если НАТО примет решение о закрытии неба над Украиной.

На сцену выходит женщина по имени Лина, она в желтой куртке с флагом в руках. Лина — украинка, но на сцене говорит по-немецки. Свою речь тоже начинает с напоминания, что война началась не сегодня, а 8 лет назад. Говорит о том, что действия российского диктатора Путина — это удар по демократии. Вспоминает Мариуполь, который полностью разбомблен рядом авиаударов.

«У мам с бегущими в Европу детьми в голове — очень много войны. Надо работать с ними, разговаривать с ними, объединяться. Да, нам всем надо объединяться», — говорит она уже после своего выступления, стоя под сценой.

Участницы митинга держат плакат с фразой, ставшей известной из-за атаки оккупантов на остров Змеиный / Фото: НВ

Лина, и еще одна украинка Тамара, с первого дня войны в качестве волонтеров заняты в «Желто-голубом Кресте» — это волонтерский пункт помощи украинцам, которые ищут временного убежища в Кельне. Все небезразличные могут принести в этот пункт одежду, обувь и другие вещи, а также помочь с закупкой средств личной гигиены, воды или пищи. Волонтеры на месте сортируют всю принесенную помощь, и каждый украинец или украинка, обращающиеся в этот пункт, могут выбрать себе все необходимое.

Кроме желто-голубых флагов, в толпе у стен костела видны также бело-красные флаги. Поддержать Украину пришли сюда грузины, а также белорусы, уже долгое время проживающие в Германии. Они завернуты в бело-красно-белые флаги, которые в самой Беларуси считаются экстремистскими и запрещенными — сегодня силовики сразу арестовывают людей за демонстрацию такого флага на белорусских улицах.

«С 24 февраля это уже не первый митинг в поддержку Украины, в котором мы участвуем», — говорит женщина по имени Нина, чьи плечи также окутывает бело-красно-белый флаг. Она говорит: у белорусов, которые сбежали от режима Лукашенко в Германию, есть свое сообщество и чат, где координируют действия в разных городах. Нина добавляет: все они регулярно следят за новостями и видят, как Лукашенко при содействии Путина сегодня пытается отправить белорусских военных воевать против Украины. От этого, говорит, болит «вдвое больше».

К участникам демонстрации со сцены поочередно обращаются немецкие политики и общественные публичные деятели. Они говорят о демократических ценностях, о том, что «Украина — это Европа», о нарушении прав человека в Беларуси, об обстрелах в Бабьем Яру, и снова — о необходимости закрыть небо над Украиной. Рассказывают о том, что уже сегодня и прямо сейчас может сделать каждый неравнодушный европеец: купить билеты в украинский музей или кино онлайн, чтобы поддержать украинскую экономику, помочь с закупками корма для животных в украинских приютах, помочь бегущим от войны украинцам с жильем на первое время.

Митинг в Кельне, слева — группа белорусов / Фото: НВ

На сцене просят вспомнить всех погибших в войне минутой молчания под песню Плыне Кача. Митингующие один за другим опускаются на колени и склоняют головы. Кое-кто плачет. Высоко-высоко, над шпилями одного из самых больших соборов в мире пролетают самолеты, оставляя за собой тонкий белый след в чистом, открытом и свободном небе.

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