66-й день войны — главное. Командир морпехов с Азовстали обратился к Эрдогану, на востоке ВСУ отразили 14 вражеских атак 30 апреля, 07:14 Цей матеріал також доступний українською Местная жительница возле разрушенного дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Суббота, 30 апреля — 66-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.



Продолжается героическая защита мариупольского завода Азовсталь в условиях полного окружения. Командир морских пехотинцев в очередной раз обратился с просьбой об экстракции, на этот раз — к президенту Турции.

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Тем временем ВСУ отражают новые волны вражеских атак на Донбассе.





НВ следит за главными событиями нового дня войны









07:00 На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты четырнадцать атак врага

Как сообщили в Генштабе ВСУ, уничтожены одиннадцать танков, семь артиллерийских систем, двадцать восемь единиц бронированной техники и четырнадцать автомобилей.

06:33 Россия задействовала внутренние долларовые резервы, чтобы избежать дефолта — СМИ

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Министерстве финансов США.



05:52 Количество пропавших без вести в Украине из-за войны беспрецедентно в современной мировой истории — МВД

За два месяца полномасштабной войны России против Украины в правоохранительные органы поступило больше 7000 заявлений об исчезновении людей. Около половины из них разыскали, сообщили в МВД Украины.

05:49 США могут упростить получение виз высокообразованным россиянам — Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена может отменить некоторые визовые требования для высокообразованных россиян, которые хотят приехать в США, чтобы переманить у РФ ее лучших новаторов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Одно из предложений состоит в том, чтобы отменить правило, согласно которому российские специалисты, подающие заявление на получение рабочей визы, должны уже иметь работодателя. Такое упрощение будет применяться к гражданам России, получившим степень магистра или доктора наук в области технологий, инженерии или математики в США или за рубежом.

05:15 Оккупанты выпустили по Украине ракет на сумму 7,5 миллиардов долларов

С начала полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля оккупанты выпустили по территории Украины более 1300 ракет на сумму не менее 7,5 миллиардов долларов.

Отмечается, в частности, что оккупанты выпустили 235 ракет Калибр. Всего порядка 62% запусков пришлось на Искандер, 30% - на ракеты класса X и 8% - на Точку-У.

3:32 Прорабатываются все сценарии продолжительности войны — Арахамия

«Конечно, все мы украинцы хотим победить в ближайшее время, и не хотим сейчас даже думать о длительном сценарии, который годами может длиться. К сожалению, мировой опыт показывает, что мало было войн, которые заканчивались через несколько недель или месяцев», — заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

03:05 В Луганской области отбили вражескую атаку

29 апреля в Луганской области отбили вражескую атаку. Лишь семь российских оккупантов из группы выжили.

«Наши защитники показали фото личных вещей, которые были у ликвидированных захватчиков. Примечательно, что там есть православные иконки и обереги. С ними рашисты приехали в Украину убивать», — отметил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

02:21 Победа будет за Украиной. Защитники Мариуполя записали видео ко Дню пограничника

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко опубликовал видео, которое защитники Мариуполя записали ко Дню пограничника.

«Несокрушимые пограничники — защитники Мариуполя. Вместе с другими мужественными украинскими защитниками они стойко защищают город, даже находясь в полном окружении. Все это время они были немногословны, а боролись, сражались и отражали вражеские атаки», — сообщил Дейнеко.

2:13 ВСУ за сутки сбили штурмовик Су-25 и девять беспилотников российских оккупантов

29 апреля украинские военные уничтожили 10 воздушных целей российских оккупационных войск: один штурмовик Су-25 и сразу девять беспилотников Орлан-10.

01:44 Командир морпехов на Азовстали записал обращение к Эрдогану

И.о. командира 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына) обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, призвав его применить процедуру «extraction» («экстракции») к защитникам Мариуполя и эвакуировать их на территорию Турции.

Волынский подчеркнул, что мариупольский гарнизон ведет бои в полном российском окружении уже 65 дней. На заводе Азовсталь находятся около 600 военных с ранениями разной степени тяжести, которые нуждаются в помощи. Также там находятся раненые гражданские. В укрытиях на Азовстали — сотни мирных жителей и десятки детей, младшему из которых — четыре месяца.

00:46 Росатом пытается взять под полный контроль Запорожскую АЭС — МАГАТЭ

Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что российский концерн Росатом хочет взять под полное управление Запорожскую АЭС в захваченном Энергодаре.

В МАГАТЭ подтвердили, что на ЗАЭС направлена группа из восьми специалистов Росатома, которые требуют от руководства «ежедневных отчетов по конфиденциальным вопросам».

00:06 Путин на параде 9 мая может объявить о мобилизации в РФ — Минобороны Британии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил, что кремлевский диктатор Владимир Путин может на параде 9 мая объявить о массовой мобилизации в РФ.

Глава Минобороны считает, что Путин «потерпел ряд неудач» и может объявить о мобилизации для «борьбы с мировым нацизмом» и «последнего удара по Украине».

«Я не удивлюсь… что он, вероятно, собирается объявить, что «сейчас мы находимся в состоянии войны с нацистами всего мира, и нам необходимо провести массовую мобилизацию русского народа», — заявил Уоллес.

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