187-й день войны — главное. ВСУ наступают на Юге, Шойгу отстранили от руководства армией, ликвидирован коллаборант Ковалев 29 августа, 18:05 Украинские военные ведут артиллерийский огонь в Донецкой области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Понедельник, 29 августа — 187-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Утром в Сети начали распространять видео, на котором боевик «ДРН», лежа на земле с окровавленным лицом рассказывает, что 29 августа в результате массированного обстрела из артиллерии, авиации и танков ВСУ прорвали первую линии обороны оккупационных сил в Херсонской области.

Видео дня

Оперативная группировка войск Каховка также опубликовала на своей странице в Facebook это видео, уточнив, что так называемый «109-й полк ДНР» покинул свои позиции в Херсонской области, а прикрывавшие боевиков российские десантники бежали с поля боя.



Руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк уточила, что ВСУ начали наступление по многим направлениям на юге Украины.



Она подчеркнула, что данная военная операция нуждается в тишине.

«Новость о наступлении на южном направлении есть, она вдохновила украинцев. Но сейчас надо отдавать себе отчет, что любые действия сначала необходимо завершить, только тогда они будут результативными. Сейчас нужно подождать и понять правила и последовательность действий военных подразделений», — подчеркнула Гуменюк.

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский призвал проживающих на оккупированной территории жителей находиться поближе к безопасным местам, сделать запасы пищи и воды, проверить аптечки первой медицинской помощи и не подходить к окнам.

В Пентагоне считают, что контрнаступление ВСУ будет включать сочетание воздушных и наземных операций, сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников. Один из них сообщил, что по оценкам США, РФ смогла развернуть на передовой меньше подразделений, чем ожидалось, и некоторые из батальонных тактических групп включают в два раза меньше личного состава, чем обычно.



Ликвидация коллаборанта Ковалева



Поздно ночью появилась информация о ликвидации 33-летнего коллаборанта Алексея Ковалева — единственного депутата Верховной Рады от пропрезидентской фракции Слуга Народа, который пошел на сотрудничество с врагом.

На момент убийства Ковалев входил в состав созданного россиянами оккупационного «правительства» Херсонской области.

Ковалева ликвидировали в его родном городе Голая Пристань. По данным журналиста Андрея Цаплиенко, коллаборанта зарезали. В то же время Следственный комитет РФ заявил, что Ковалева застрелили.

Дело Кривоноса

Вчера журналист Юрий Бутусов сообщил, что Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело, где фигурирует генерал-майор Сергей Кривонос. Бутусов утверждал, что речь идет о том, законно ли Кривонос руководил обороной столичного аэропорта Киев им. Сикорского (Жуляны) в первые месяцы российского вторжения — в частности в марте 2022 года.

«Следователи исследуют возможные противоправные действия Кривоноса и спрашивают военных, есть ли свидетели этих противоправных действий во время обороны Киева», — заявил Бутусов.



Кривонос рассказал Бутусову, что посетил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и узнал, что приказ о зачислении его на службу якобы отменен по приказу президента Владимира Зеленского.



Сегодня Генштаб ВСУ заявил, что заявления Кривоноса «не соответствуют действительности и имеют признаки дискредитации высшего военно-политического руководства государства, что недопустимо во время правового режима военного положения».

ГБР в своем официальном заявлении о резонансном деле сообщило, что открыло уголовное производство по факту хищения имущества аэродрома, а не «за защиту аэропорта».

Уголовное производство возбуждено по ч. 5 ст. 426−1 (Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). Бюро утверждает, что проверяет информацию «об обоснованности приказов военным об изъятии транспортных средств аэропорта и другого имущества».

День памяти защитников Украины

Сегодня Украина отмечает День памяти защитников и защитниц Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства. Он был учрежден указом президента Владимира Зеленского от 14 августа 2019 года. Украинский народ чествует воинов, отдавших свои жизни во время Иловайской трагедии и в дальнейшей борьбе за свободу.

В обращении к украинцам Зеленский сказал:

«Наш народ никогда не забудет каждого и каждую, кто борется за Украину, кто отдал за нее свою жизнь.

И наша память — это не все, что у нас есть. Наша независимость, которую мы сохраним и передадим нашим детям и внукам, наша победа, которая обязательно будет, станут лучшим чествованием памяти всех погибших в этой войне. Герои живут вечно!", — написал глава государства".

В свою очередь главком ВСУ Валерий Залужный пообещал, что жертвы украинских Героев, отдавших свои жизни в войне с РФ за свободную и независимую Украину, не станут напрасными.

Шойгу в опале



Министр обороны России Сергей Шойгу в настоящее время отстранен от руководства войсками из-за провалов РФ в Украине, сообщила разведка Великобритании.

В сводке ведомства говорится, что теперь оперативные командиры непосредственно информируют кремлевского диктатора Владимира Путина о ходе войны.

Отмечается, что российские офицеры и солдаты, имеющие непосредственный опыт войны, вероятно, регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и оторванное от реальности руководство.

«Шойгу, вероятно, долгое время пытался избавиться от своей репутации человека, не имеющего серьезного военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и Министерстве по чрезвычайным ситуациям», — говорится в сообщении британской разведки.

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