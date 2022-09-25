214-й день войны — главное. Украина получила NASAMS, Россия угрожает ядерным ударом и удерживает 2,5 тысячи пленных 25 сентября, 22:30 Зенитно-ракетная система NASAMS (Фото:ukrmilitary.com)

Воскресенье, 25 сентября — 214-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

NASAMS в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США зенитно-ракетные системы NASAMS.

Он поблагодарил американского президента Джо Байдена и Конгресс США за принятое решение, но, по словам Зеленского, этого и «близко недостаточно» для того, чтобы защитить гражданскую инфраструктуру Украины: школы, больницы, университеты, дома.

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Президент призвал США проявить лидерство и предоставить Киеву больше ПВО.



Ядерные угрозы РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на аннексированные через фейковые «референдумы» территории Украины в случае их закрепления в Конституции России.

В Киеве отреагировали на угрозы РФ и призвали мир определить для России последствия применения ядерного оружия.

Зеленский заявил, что не считает блефом ядерные угрозы РФ.



Россия удерживает 2,5 тысячи украинских пленных

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что Россия все еще удерживает 2,5 тысячи пленных, среди которых много женщин.

Она также отметила, что уже несколько обменов подряд россияне не отпускают гражданских.



Протесты в Дагестане

В столице российской республики Дагестан Махачкале начались масштабные протесты против мобилизации и войны с Украиной.

Несколько местных Telegram-каналов опубликовали видео стычек протестующих с силовиками.



Также опубликовали фото группы женщин в центре Махачкалы, которые заявляют полицейским «Мы не слепые», «Россия находится на территории чужого государства», а затем скандируют «Нет войне!».



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