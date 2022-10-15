ВСУ отбили вражеские атаки в районах 11 населенных пунктов, мобилизованные россияне частично одеты в гражданскую одежду — Генштаб 15 октября, 19:33 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 субботы, 15 октября, на 234-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

российские оккупанти продолжают сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области ;

; враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку, наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения;

за сутки оккупанты нанесли четыре ракетных и 17 авиационных ударов , совершили до 10 обстрелов с РСЗО. От российских атак пострадали более 20 населенных пунктов. В зону поражения попали инфраструктурные объекты на территории Запорожской, Киевской и других областей;

, совершили до 10 обстрелов с РСЗО. От российских атак пострадали более 20 населенных пунктов. на территории Запорожской, Киевской и других областей; угроза ракетных и авиаударов , а также атак БПЛА с территории Беларуси сохраняется;

, а также атак БПЛА с территории Беларуси сохраняется; В ВС РФ продолжается работа по поиску возможных вариантов пополнения подразделений, понесших потери в боях на территории Украины. Так, по имеющейся информации, командиры всех уровней военно-морского флота России приступили к агитационной работе с личным составом срочной службы по перспективам перехода на контрактную службу. Военнослужащим предлагаются высокие выплаты, улучшенный соцпакет и гарантия службы вне линии столкновения;

срочной службы по перспективам перехода на контрактную службу. Военнослужащим предлагаются высокие выплаты, улучшенный соцпакет и гарантия службы вне линии столкновения; Остается проблемным вопрос материального обеспечения военнослужащих оккупационных войск, призванных за мобилизацией. Так, отмечено прибытие в город Пологи Запорожской области подразделения РФ, личный состав которого частично одет в гражданскую одежду ;

; защитники Украины за сутки отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Новосадово на Краматорском направлении, Яковлевка, Берестово, Бахмут, Бахмутское и Опросное на Бахмутском направлении, Красногоровка, Невельское, Первомайское, Марьинка и Победа на Авдеевском направлении;

в районах населенных пунктов Новосадово на Краматорском направлении, Яковлевка, Берестово, Бахмут, Бахмутское и Опросное на Бахмутском направлении, Красногоровка, Невельское, Первомайское, Марьинка и Победа на Авдеевском направлении; авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 30 ударов . Подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также семи позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили шесть БПЛА и один вертолет врага;

. Подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также семи позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили шесть БПЛА и один вертолет врага; ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склады боеприпасов. Также в зону огневого поражения попали позиции вражеской артиллерии и другие важные военные цели.



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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист РФ потеряла в Украине около 64 700 своих военных, 2524 танка, 1582 артиллерийские системы, 268 самолетов, 242 вертолета, 1211 БПЛА, 16 кораблей и катеров.

