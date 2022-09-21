210-й день войны — главное. Мобилизация в России, ракетный удар по Курахово, «приговор» Джелялу 21 сентября, 18:03 Украинские военные осматривают подбитый российский танк (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Середа, 21 сентября — 210-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Мобилизация в России

Утром российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Вместо признания военных поражений в Украине он объяснил свое решение необходимостью «защиты родины, ее суверенитета и территориальной целостности для обеспечения безопасности нашего (российского — ред.) народа и людей на освобожденных (на самом деле захваченных — ред.) территориях».

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Путин утверждает, что призовут только находящихся в запасе, прежде всего с боевым опытом.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



Движение Весна призвало граждан РФ сегодня в 19:00 выйти в своих городах на всероссийскую акцию протеста против мобилизации.

По данным российских СМИ, через несколько минут после оглашения Путиным мобилизации россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что решения объявить частичную мобилизацию свидетельствует, что у России проблемы с офицерским и рядовым составом.

«Он (Путин — ред.) видит, что его войска просто разбегаются. Ему нужна многомиллионная оккупационная армия. Потому что он видит, что большая часть тех, кто к нам пришли, просто убегают. Он хочет утопить Украину в крови, но также и в крови своих солдат», — сказал Зеленский.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что решение отправить на войну еще 300 тысяч россиян свидетельствует о провале военной авантюры Кремля.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал частичную мобилизацию в РФ «комплексной программой утилизации россиян».

Ракетный удар по Курахово

Ночью войска РФ нанесли ракетный удар по Курахово Донецкой области. Ракеты попали в жилой дом.

По предварительной информации, ранены 12 человек, среди них двое детей. Еще один человек может находиться под завалами. Проводится спасательная операция.

Обстрелы зафиксированы по всей линии фронта в Донецкой области.

В Волновахском районе под огонь попали села Вольное Поле Бурлацкое и Новоукраинка. В последнем снаряд попал во двор одного из домов, информацию о пострадавших и разрушениях уточняют.

«Приговор» Джелялу

Так называемый «верховный суд» Крыма вынес обвинительные приговоры заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу, а также активистам Асану и Азизу Ахтемовым.

Наримана Джеляла приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в 700 тысяч рублей.

РФ обвиняет Джеляла и Ахтемовых в «диверсии на газопроводе» в селе Перевальное.

Дело против замглавы Верховного суда

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело против заместителя председателя Верховного суда и главы Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдана Львова по факту «преднамеренного внесения заведомо недостоверных сведений в декларацию».

Речь идет о квартире на Ленинградском шоссе в Москве стоимостью около 11 млн гривен, которая, согласно журналистскому расследованию, находится в собственности семьи Львова.

С 2012 года она оформлена пополам на его жену и тещу, однако ни в одной из имущественных деклараций судьи указана не была.

«Судья также имел долю в этой квартире, но подарил ее жене в 2012 году. Эта сделка была совершена по паспорту РФ на имя Львова», — говорится в материале.

Судье грозит ограничение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.



Новые санкции против РФ



Страны Евросоюза не признают результаты псевдореферендумов на захваченных войсками РФ территориях Украины, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что Россия, ее политическое руководство и все те, кто причастен к этим «референдумам» и другим нарушениям международного права в Украине, будут привлечены к ответственности. Также будут рассмотрены дополнительные ограничительные санкционные меры против России.

«Это попытка России узаконить свой незаконный военный контроль, направленная на насильственное изменение границ Украины в явное нарушение Устава ООН и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Результаты таких действий будут недействительными и не будут признаны ЕС и его государствами-членами», — говорится в его заявлении.

Псевдорефенедумы на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей запланированы на 23−27 сентября.

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