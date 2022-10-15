234-й день войны — главное. Маск обещает финансировать Starlink, США объявили о новом пакете помощи, украинцы собрали на «ловца шахидов» 15 октября, 23:12 Щенки возле терминала Starlink в районе Лимана Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Суббота, 15 октября — 234-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.



Новый пакет помощи от США

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете вооружения на сумму $725 миллионов, который передадут для Вооруженных сил Украины. В Пентагоне рассказали, что он, в частности, будет включать в себя ракеты для HIMARS и автомобили HMMWV.

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Президент Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу новый пакет помощи и назвал его подарком ко Дню защитников и защитниц.

Удар РФ по Киевской области

Утром войска РФ нанесли ракетный удар по одной из громад Киевской области. Пострадавших в результате атаки нет.

Оккупанты повредили объект энергетической инфраструктуры. В Укрэнерго сообщили, что в Киеве и регионе возможны веерные отключения света. Также там попросили снизить потребление электроэнергии (особенно с 17:00 до 23:00), чтобы специалисты могли быстрее стабилизировать ситуацию и провести восстановительные работы.

Вечером гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко сообщил, что энергетики стабилизировали ситуацию и отключение электроэнергии в Киеве пока не планируется.

Финансирование Starlink от Маска все же будет

Основатель SpaceX американский миллиардер Илон Маск заявил, что Россия может «убить» систему связи Starlink, которая часто является единственной, работающей на украинском фронте.

Накануне появилась информация о том, что SpaceX Илона Маска сообщила Пентагону, что больше не может финансировать работу системы связи Starlink в Украине.

Маск подтвердил информацию о том, что больше не планирует бесплатно финансировать услуги Starlink. В компании миллиардера сообщили, что до конца года нужно потратить около 120 миллионов долларов. Финансирование на 2023 год оценивается в 400 миллионов долларов.

В конце концов вечером 15 октября Маск заявил, что продолжит финансирование.

«Черт с ним… несмотря на то, что Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы будем просто продолжать бесплатно финансировать правительство Украины», — написал он в Twitter.

150 миллионов на «ловца шахидов»

Украинцы менее чем за два дня собрали 150 миллионов гривен на антидронную систему для защиты от иранских дронов.

Ловец шахидов — система, обнаруживающая все типы летательных средств, даже те, которые используют сложные каналы связи. К примеру, иранские дроны-камикадзе Shahed. Ее радиус действия — 5 квадратных километров, а назначение — защита объектов критической инфраструктуры. Такие системы стоят на вооружении НАТО.



Ко Дню защитников и защитниц фандрейзинговая платформа UNITED24, monobank и блогер Игорь Лаченков объявили о благотворительном сборе для покупки комплекса по борьбе с дронами.

Среди всех, кто перечислил минимум пять гривен, разыграют специальный тираж браслетов из последней партии Азовстали. Он состоит из тысячи штук и не будет повторяться.

Еще одна его особенность — сто браслетов подписал сам главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. 80 из них можно гарантированно получить за взнос 100 тысяч гривен, еще 20 браслетов разыграют среди всех участников вне зависимости от суммы их взноса.



Стрельба на полигоне в Белгородской область

РосСМИ сообщили о стрельбе в одной из воинских частей Белгородской области. В Минобороны РФ это назвали «терактом» на полигоне, который «устроили два гражданина одной из стран СНГ». Там говорят об 11 погибших и 15 раненых.



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