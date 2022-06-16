113-й день войны — главное. Макрон, Шольц и Драги в Украине, потери ВСУ на Донбассе растут, Резников обещает вернуть Крым и ОРДЛО
Президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Киеве 16 июня 2022 года (Фото:EUTERS/Valentyn Ogirenko)
Четверг, 16 июня — 113-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные события за сутки.
Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис посетили Киев
Впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.
Они посетили освобожденный от российских оккупантов Ирпень и встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Итогом визита стало заявление о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Кроме того, Франция передаст ВСУ еще шесть САУ Цезарь.
Ежедневного гибнут и получают ранения до тысячи украинских военных
Потери Украины убитыми и ранеными на Донбассе возросли до тысячи человек в день, сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. По его словам, ежедневно на Донбассе погибают от 200 до 500 украинских военных, а количество тех, кто получает ранения, «намного больше».
Он подчеркнул, что потери значительно выросли за последние две недели.
РФ совершила авианалеты на Сумскую и Луганскую области
Ночью авиация оккупантов обстреляла Садовскую громаду в Суской области. Погибли четыре человека, по меньшей мере шестеро получили ранения.
Затем авиаудар был нанесен по зданию в Лисичанске Луганской области, где укрывались люди. Погибли минимум три человека.
Резников уверен, что западное оружие поможет Украине вернуть оккупированные РФ территории, включая Донбасс и Крым
«Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым. Крым является стратегической целью для Украины, потому что это украинская территория», — заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Он подчеркнул, что в этом вопросе Украина будет двигаться «шаг за шагом»:
- предотвращение потерь украинских военных,
- оттеснение российских сил на позиции до 24 февраля,
- обсуждение с партнерами путей освобождения всех оккупированных территорий.
РФ планировала захватить Киев за 12 часов
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что о таком дерзком плане агрессора свидетельствует документ, найденный у одного из погибших в ходе вторжения российских офицеров.
По словам украинского министра, россияне наивно ожидали, что в течение 72 часов после вторжения украинское правительство покинет столицу.
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