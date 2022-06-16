113-й день войны — главное. Макрон, Шольц и Драги в Украине, потери ВСУ на Донбассе растут, Резников обещает вернуть Крым и ОРДЛО 16 июня, 20:37 Цей матеріал також доступний українською Президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Киеве 16 июня 2022 года (Фото:EUTERS/Valentyn Ogirenko)

Четверг, 16 июня — 113-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные события за сутки.

Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис посетили Киев

Впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.

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Они посетили освобожденный от российских оккупантов Ирпень и встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Итогом визита стало заявление о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Кроме того, Франция передаст ВСУ еще шесть САУ Цезарь.

Ежедневного гибнут и получают ранения до тысячи украинских военных



Потери Украины убитыми и ранеными на Донбассе возросли до тысячи человек в день, сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. По его словам, ежедневно на Донбассе погибают от 200 до 500 украинских военных, а количество тех, кто получает ранения, «намного больше».

Он подчеркнул, что потери значительно выросли за последние две недели.

РФ совершила авианалеты на Сумскую и Луганскую области

Ночью авиация оккупантов обстреляла Садовскую громаду в Суской области. Погибли четыре человека, по меньшей мере шестеро получили ранения.

Затем авиаудар был нанесен по зданию в Лисичанске Луганской области, где укрывались люди. Погибли минимум три человека.



Резников уверен, что западное оружие поможет Украине вернуть оккупированные РФ территории, включая Донбасс и Крым

«Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым. Крым является стратегической целью для Украины, потому что это украинская территория», — заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он подчеркнул, что в этом вопросе Украина будет двигаться «шаг за шагом»:

предотвращение потерь украинских военных,

оттеснение российских сил на позиции до 24 февраля,

обсуждение с партнерами путей освобождения всех оккупированных территорий.

РФ планировала захватить Киев за 12 часов

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что о таком дерзком плане агрессора свидетельствует документ, найденный у одного из погибших в ходе вторжения российских офицеров.

По словам украинского министра, россияне наивно ожидали, что в течение 72 часов после вторжения украинское правительство покинет столицу.

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