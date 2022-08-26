184-й день войны. Уничтожение 200 российских десантников, сотни беспилотников для РФ из Ирана и вывод самолетов из Крыма 26 августа, 18:06 Иранские дроны во время военных учений, 24 августа (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Пятница 26 августа — 184-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

В Кадиевке уничтожено около 200 российских десантников

Оккупанты погибли в результате удара ВСУ по их базе, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Информация об ударе по Кадиевке появилась в соцсетях. Одной из целей оказалась гостиница Донбасс, в которой находилась база оккупантов.

Видео дня

Кремлевская пропаганда уже опубликовала видео из Кадиевки после удара ВСУ.



На обнародованных кадрах, в частности, можно увидеть последствия ракетного попадания в гостиницу Донбасс, которую оккупанты использовали в качестве казармы: верхние этажи здания были полностью разрушены, в связи с чем местные коллаборанты уже начали их демонтаж.



Россия получила от Ирана сотни беспилотников, сообщает AP со ссылкой на источники в западной разведке

Неизвестно, начала ли Россия применять иранские беспилотники в Украине, но, вероятно, они находятся в рабочем состоянии и готовы к использованию, заявили собеседники AP.

Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус пишет, что Россия, вероятно, получила от Ирана беспилотники Shahed. Он отмечает, что соглашение с Тегераном «является признаком того, насколько серьезны проблемы с поставкой оружия у Москвы» после шести месяцев полномасштабной войны. По словам представителей разведки, страна-агрессор не доверяет иранским лидерам и последовательно выступает против ядерных амбиций страны, поэтому сначала не хотела обращаться в Иран, но у нее не осталось выбора.

Ранее CNN сообщил, что российские военные приступили к работе с иранскими ударными беспилотниками Shahed-191 и Shahed-129 и несколько недель проходили обучение в Иране.

Американский Институт по изучению войны в сводке за 2 августа сообщал, что Иран мог отправить в Россию первую партию беспилотников на «полевые испытания» и может рассчитывать на получение российских военных самолетов Су-35. Исследователи сослались на американский OSINT-аккаунт в Twitter, который цитировал анонимные иранские источники.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Иран планирует в ускоренном порядке передать России до нескольких сот беспилотников, в том числе способных нести вооружение. По данным Вашингтона, российская делегация в июле по меньшей мере дважды посещала аэродром Кашан в Иране и осматривала боевые беспилотники.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что его страна не собирается поставлять оружие РФ. В Госдепе США пообещали ввести новые санкции против Ирана в случае решения передать беспилотники стране-агрессору.

Военное руководство РФ выводит свои самолеты из временно оккупированного Крыма, сообщает Business Insider со ссылкой на секретный отчет Североатлантического альянса

Как сообщается, такое решение было принято после серии ударов по ее авиабазам и складам с боеприпасами, вызвавшими среди жителей полуострова и российских военнослужащих настоящую панику.

В результате взрывов на военных объектах, достоверные причины которых не известны до сих пор, ВС РФ потеряли около десятка своих самолетов стоимостью миллионы долларов, а также живую силу.

Кроме того, уничтожение арсеналов российских оккупантов существенно снизило их логистические возможности, которые и так усложнены ракетными обстрелами тыловых объектов захватчиков на юго-востоке Украины.

Последним и одним из самых значительных стал удар по военному аэродрому Бельбек под Севастополем.

В связи с этим, согласно документу НАТО, кремлевский режим решил убрать из Крыма свою авиацию, чтобы спасти уцелевшие самолеты.

Утверждается, что по состоянию на пятницу, 26 августа, ВС РФ уже вывели оттуда 10 истребителей (шесть СУ-35С и четыре МиГ-31БМ).

Такой шаг свидетельствует о том, что россияне больше не надеются на свою противовоздушную оборону, не способную выявлять украинские беспилотники, и, опасаясь дальнейших атак, пытаются принять хоть какие-то меры.

Украинские силы вывели из эксплуатации Дарьевский мост, а авиация ВСУ атаковала россиян в Высокополье

Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

В командовании рассказали, что пара украинских Ми-8 утром в пятницу, 26 августа, нанесла результативный удар по сосредоточению живой силы и вооружения в районе Высокополья Херсонской области.

Также, по данным ОК, войска РФ перестали эксплуатировать Дарьевский мост после выполнения огневых задач ВСУ.

Украинские силы подтверждают ликвидацию 27 оккупантов и 120-мм мобильного миномета РФ. Другие потери доразведываются.

23 июля сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Дарьевскому мосту, который оккупанты использовали для перебрасывания техники во временно оккупированных районах Херсонской области.

ВСУ утверждали, что удерживают полный огневой контроль над транспортными артериями, по которым оккупанты могут пополнять свои резервы в Херсонской области.

Удар по Чаплино Днепропетровской области оккупанты нанесли из современного высокоточного оружия

«Это целенаправленный теракт против гражданской инфраструктуры и жителей, потому что это был комбинированный обстрел с применением ракет С-300 и Искандер. Если у С-300 большой разлет, то Искандер — это современное точное оружие, которое было сделано для того, чтобы обходить ПВО», — заявил во время брифинга глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, использование ракет Искандер и С-300 говорит о том, что оккупанты понимали, что там находятся гражданские.

Российские войска нанесли серию ракетных ударов по Чаплино 24 августа, в 31-ю годовщину Независимости Украины.

Ракеты попали по частному дому и объектам железнодорожной инфраструктуры, в частности, по станции, где в результате взрыва сгорели несколько пассажирских вагонов и припаркованные рядом автомобили.

По последним данным, погибли 25 человек, из них двое детей. 31 человек получил ранения. 11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один шестилетний ребенок - во время пожара в машине возле станции.

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