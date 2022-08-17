175-й день войны — главное. Планы по уничтожению Крымского моста, ожидание «острых событий» на фронте, уничтожение базы РФ в Новой Каховке 17 августа, 18:30 Украинские военные на БТРе в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Среда, 17 августа — 175-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Планы по уничтожению Крымского моста

Украина рассматривает Крымский мост, который соединяет оккупированный полуостров с Россией, как законную военную цель. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью The Guardian. Он назвал этот мост «незаконным строительством».

Видео дня

«Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены», — сказал Подоляк.

Позже у себя в Twitter он добавил, что Крымский мост причиняет вред экологии полуострова, что является основанием для его демонтажа, «добровольно или нет — не существенно».



Тема уничтожения Крымского моста поднималась в Украине со времен начала его строительства и вновь приобрела острую актуальность в свете полномасштабного вторжения РФ.

После серии взрывов на военных объектах РФ в Крыму удар по Крымскому мосту не выглядит маловероятным.

Украина стоит за по меньшей мере тремя взрывами в оккупированном РФ Крыму — на авиабазе Саки, на складе боеприпасов в Майском и на аэродроме в Гвардейском, сообщает CNN со ссылкой на анонимный источник среди украинских официальных лиц.

В ожидании «острых событий» на фронте

В ближайшее время на фронте можно ожидать «острых событий», сообщил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Его прогноз прозвучал на фоне слухов о том, что РФ готовит массированные удары на День независимости Украины.



«В ближайшее время, безусловно, будут очень острые события на всем фронте. И речь не только о привязке к каким-то датам. Сейчас много говорят о Дне независимости. Хотя этот фактор надо учитывать», — сказал Юсов.

Он напомнил, что украинская разведка заявляла, что август и сентябрь будут чрезвычайно важными месяцами для дальнейшего развития событий на фронте.

Уничтожение вражеской базы в Новой Каховке

ВСУ ракетным ударом уничтожили базу российских оккупантов в Новой Каховке Херсонской области. По данным россиян, в результате попадания из РСЗО HIMARS ликвидированы 12 оккупантов, еще 10 получили ранения различной степени тяжести. Реальное количество жертв и раненых может быть больше.

Видео с последствиями уничтожения базы публикуют в социальных сетях. На одном из них видны несколько разрушенных зданий, в которых располагались захватчики, и много единиц сгоревшей военной техники ВС РФ.

«Вот все, что осталось от нашей хаты. А вон, вдалеке — все, что осталось от связистов. Били четко по нам», — прокомментировал разрушения один из выживших захватчиков.

Удар по Одесской области

Четыре человека получили ранения в результате ракетного удара РФ по Одесской области. Россияне устроили атаку ночью, выпустив ракеты Х-22 с самолетов стратегической авиации Ту-22М3.

В результате попадания двух ракет произошло разрушение и вспыхнули пожары на одной из прибрежных баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, пожар на общей площади более 600 кв. м ликвидирован.

Новости одной строкой:

Запрет на выезд мужчинам за границу, вероятно, не будет снят в ближайшее время, заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приехал во Львов. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В результате вчерашнего взрыва в захваченном Лисичанске ликвидированы не только главари « 2-го армейского корпуса ЛНР», но и представители ФСБ РФ.

2-го армейского корпуса ЛНР», но и представители ФСБ РФ. В центре Мелитополя произошел взрыв в одной из комендатур оккупантов. На момент выхода материала подробности не были известны.

На фоне военных поражений РФ сменила командующего Черноморским флотом.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.