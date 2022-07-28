155-й день войны — главное. Удары по Киевской и Черниговской областям, пять погибших при обстреле Кропивницкого, назначен глава САП 28 июля, 18:14 Военнослужащий в почетном карауле держит флаг Украины во время церемонии празднования Дня украинской государственности (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Четверг, 28 июля — 155-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Удары по Киевской и Черниговской областям

Утром Россия нанесла массированный удар по Киевской и Черниговской областям.

Российские войска совершили атаку с белорусского аэродрома Зябровка, переданного диктатором Александром Лукашенко под полный контроль России, а также из акватории Черного моря.



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Более 20 ракет было выпущено из реактивных систем залпового огня по Черниговской области, главной целью стали позиции ВСУ в поселке Гончаровское Черниговской области. Жителей призвали не посещать леса.



Шесть ракет Калибр были выпущены из акватории Черного моря по воинской части в Лютеже (Вышгородский район Киевской области). Пострадали 15 человек. Генштаб ВСУ также подтвердил «потери в личном составе» в результате ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утренние ракетные удары РФ, не назвав количество.

«Мы не сдадимся. Не опустим руки. Нас не запугать. Украина — самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет такой всегда», — подчеркнул он.

Удар по Кропивницкому

Днем Россия нанесла ракетный удар по Кропивницкому. Пять человек погибли и еще 26 получили травмы. Агрессор использовал ракеты Калибр.

Среди пострадавших 12 военнослужащих и 13 гражданских. Российские ракеты попали в ангары летной академии Национального авиационного университета, их тип устанавливают. Уничтожены два гражданских самолета и один АН-26.

Как РФ удалось захватить ЧАЭС

Войскам РФ удалось захватить Чернобыльскую атомную электростанцию в первый день полномасштабного вторжения в рамках давней операции Кремля по внедрению секретных агентов, сообщает Reuters.

Пять человек, знакомых с подготовкой Кремля ко вторжению, сказали, что военные специалисты из окружения диктатора Владимира Путина полагали, что с помощью этих агентов России потребуется лишь небольшая военная сила и несколько дней, чтобы вынудить офис президента Украины Владимира Зеленского бежать или капитулировать.



Государственное бюро расследований Украины проводит расследование того, насколько Национальная гвардия действовала законно, сложив оружие при атаке на ЧАЭС, сообщил Reuters украинский чиновник.



Из судебных документов, изученных журналистами, следует, что начальника службы безопасности ЧАЭС Валентина Витера подозревают в том, что 24 февраля он самовольно оставил свой пост. Также его подозревают в государственной измене.

Назначен глава САП

Новоназначенный генеральный прокурор Андрей Костин в присутствии президента Владимра Зеленского утвердил Александра Клименко в должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Клименко — детектив НАБУ, известный расследованием дела заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Назначение руководителя САП и главы НАБУ является одним из требований вступления Украины в Европейский Союз.

Украина впервые отмечает День украинской государственности

Сегодня Украина впервые отмечает новый государственный праздник — День украинской государственности.

О его основании президент Украины Владимир Зеленский объявил год назад, 24 августа, в день празднования 30-летия независимости Украины.

Тогда, выступая с речью на Майдане Незалежности, Зеленский в прямом эфире подписал указ О Дне украинской государственности.

Этот документ положил начало традиции отмечать новый праздник ежегодно 28 июля — в День Крещения Киевской Руси-Украины. До сих пор именно в этот день Украина чествовала одного из первых своих государственных деятелей — святого равноапостольного Владимира Великого, князя Киевского.

В президентском указе отмечено, что история украинской государственности уходит корнями «к основанию города и расцвету государства во времена князя Киевского Владимира Великого». Именно он, приняв в 988 году христианство, «засвидетельствовал цивилизационный выбор Киевской Руси».

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