124-й день войны — главное. Россия нанесла ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге, Зеленский призывает закончить войну до конца года, в РФ дефолт 27 июня, 21:50 Горящий в результета ракетного обстрела ТРЦ Амстор в Кременчуге (Фото:Dmitry Lunin/Handout via REUTERS)

Понедельник, 27 июня -124-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге

Около 15:50 РФ нанесла ракетный удар по ТРЦ Амстор в городе Кременчуг Полтавской области, в котором находились около тысячи человек. На момент публикации этого материала было известно об 11 погибших и 40 пострадавших.

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Зеленский призвал сделать все возможное, чтобы завершить войну до конца года



Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран G7 сделать все возможное, чтобы завершить полномасштабное вторжение России до конца текущего года.

По словам Зеленского, война, затянувшаяся до зимы, рискует продолжаться и дальше.

Он призвал лидеров G7 сделать все возможное, чтобы закончить войну до конца года, в том числе путем усиления санкций против России.

Обстрелы Харькова: есть погибшие



В результате обстрелов Харькова погибли пять человек и пострадали 22, в том числе пять детей. РФ обстреляла Северную Салтовку и Немышлянский район.



ВСУ ударили по Зимогорью и вновь Змеиному

В соцсетях появилась информация о масштабном пожаре на складе с боеприпасами российских оккупантов во временно оккупированном РФ Зимогорье под Луганском.

Вероятно, его причиной стал обстрел со стороны ВСУ.

На обнародованных видео очевидцев видно, как с места удара поднимаются густые клубы дыма и слышны звуки разрывов из-за детонации боеприпасов.

Ночью украинские силы нанесли более 10 точных ударов по острову Змеиный в Черном море, заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В очередной раз поражен еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс Панцирь-С1

Операция рассчитана на длительное время и абсолютное освобождение острова от оккупантов.

В России произошел дефолт

Впервые с 1918 года Россия объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте.

Это стало кульминацией экономических западных санкций, которые лишили страну возможности совершения платежей зарубежным кредиторам.

Ночью у России истек льготный период по выплате процентов на сумму около $100 миллионов, подлежащий выплате 27 мая, что считается событием дефолта.

В российском Минфине не признают дефолт и заявили, что зарубежные кредиторы не получили выплаты по евробондам со сроками погашения в 2026 и 2026 годах из-за намеренных действий международных расчетно-клиринговых систем.

Санду посетила Киев

Президент Молдовы Майя Санду посетила Киев с официальным визитом и провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она также побывала в освобожденных от российских оккупантов Бородянке, Ирпене и Буче Киевской области.

Санду заявила, что власти Молдовы сейчас не видят угроз для Украины со стороны оккупированного Россией Приднестровья и в случае чего будут информировать украинских партнеров.

Производитель Байрактаров бесплатно передаст ВСУ три беспилотника, на которые украинцы собрали деньги в рекордный срок



Компания-производитель беспилотников сообщила, что не будет принимать оплату за ТВ2 и бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.

В заявлении Baykar сказано, что компания тронута солидарностью и решительностью украинцев, которые успешно собрали сумму для покупки нескольких беспилотников.



Украинский спецназ провел ряд успешных рейдов в России

Подразделение украинских сил специальных операций выполняет диверсионные задачи на территории России в глубоком тылу вражеской армии, говорится в материале The Times.

Издание пообщалось с неназванным представителем украинской военной разведки и бойцами с позывными «Красавчик» и «Двадцать второй».

Точные цели бойцов засекречены, но факт существования таких рейдов объясняет саботаж на российских нефтеперерабатывающих заводах, складах боеприпасов и коммуникационных сетях.

США на этой неделе могут объявить о покупке для Украины современной системы ПВО

Белый дом на этой неделе сообщит о дополнительных поставках дальнобойной артиллерии и боеприпасов Украине, сообщает CNN со ссылкой на источник.

По данным телеканала, новый пакет военной помощи может включать системы NASAMS, которые могут поражать цели на расстоянии в более 170 километров.

Советник президента США Джейк Салливан подтвердил эту информацию.

НАТО признает Россию прямой угрозой коллективной безопасности и увеличат силы быстрого реагирования

Страны НАТО в новой стратегической концепции признают Россию прямой угрозой коллективной безопасности, а также увеличат количество сил быстрого реагирования, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Он добавил, что члены Альянса увеличат количество сил быстрого реагирования с 40 тысяч до более чем 300 тысяч.

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