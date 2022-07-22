149-й день войны — главное. Корбана не пускают в Украину, РФ фантазирует о захвате Одессы, разблокирован экспорт украинского зерна 22 июля, 19:10 Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и генсек ООН Антониу Гутерриш после подписания зернового соглашения (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Пятница, 22 июля — 149-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Подписано зерновое соглашение

Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море на срок 120 дней. На подписании в Стамбуле присутствовал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Видео дня

Россия подписала с Турцией и ООН зеркальный договор. Свою подпись оставил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Украина напрямую не подписывала договор со страной-агрессором.

Экспорт был заблокирован Россией, которая заминировала украинские территориальные воды и грозила наносить удары по украинским суднам. Без украинского зерна многим странам грозил бы голод.

Что предусматривает этот договор, по данным разных источников:

зерно планируется вывозить из трех портов Украины: Одесса, Южный и Черноморск,

в украинских портах не будут присутствовать представители РФ,



суда с сельхозпродукцией будут сопровождать до Стамбула украинские корабли и береговая охрана, а затем грузы отправятся далее в места назначения, российские корабли не будут сопровождать суда с зерном;

на маршрутах будет действовать режим прекращения огня,

в случае провокаций РФ Украина даст немедленный военный ответ,

Турция в своих водах при поддержке ООН организует инспекцию кораблей на предмет контрабанды оружия,

в Стамбуле будет работать координационный центр при участии представителей всех сторон для контроля за выполнением операции.

Корбана не пускают в Украину

Глава терробороны Днепропетровской области, бизнесмен Геннадий Корбан пытается въехать в Украину, но его не пускают, сообщили НВ источники, знакомые с ситуацией.

Сам Корбан позже заявил, что находится в пункте перехода границы Смильниця (это граница с Польшей), у него забрали паспорт гражданина Украины.

Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой «решить это недоразумение».

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский своим указом лишил украинского гражданства Корбана, а также бизнесмена Игоря Коломойского и народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Вадима Рабиновича из-за наличия у них гражданства других стран.

Планы РФ по захвату Одессы



В начале 2023 года Россия может начать новое масштабное наступление на Украину, чтобы захватить Одессу и юго-западное побережье, а также отрезать Украину от Черного моря, сообщает Foreign Policy.

По данным издания, чиновники из США и ЕС считают, что Кремль нацелился на Одессу как на «главный стратегический приз на следующем этапе войны».

Если РФ захватит город, предупреждают источники издания, это будет «стратегически катастрофическим» вариантом для Украины, «нанесет сокрушительный удар по ее военным усилиям и даст Москве контроль над жизненно важными мировыми запасами продовольствия».

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко скептически оценил эту информацию.

«Я здесь скажу свою личную точку зрения: думаю, что люди, которые рассказывают, что будет через полгода, — тыкают пальцем в небо. Это как встретить дракона на Крещатике — 50 на 50… Это даже круче, чем встретить дракона на Крещатике», — сказал он.

Американские штурмовики A-10 Warthog для Украины

Руководство ВВС США подняло вопрос о возможности обучения украинских пилотов и ​​предоставления Украине американского парка штурмовиков A-10 Warthog, сообщает New York Times.

Издание отмечает, что в этой идее много смысла как с точки зрения потребностей Украины, так и для интересов американских ВВС.

Штурмовики А-10 разрабатывали в годы Холодной войны специально для поражения наземных целей и прежде всего — для борьбы с советскими танками и артиллерией.

Генпрокурором может стать нардеп от Слуги народа

Новым генпрокурором может стать нардеп от Слуги народа Андрей Костин, сообщили НВ два источника в окружении президента Владимира Зеленского.

«Это человек действительно будет несколько послушнее [бывшего генпрокурора Ирины] Венедиктовой, однако у него есть авторитет среди депутатов. Все же глава [парламентского] комитета [по вопросам правовой политики]», — отметил один из собеседников.

Пентагон подтвердил огромные потери РФ

Пентагон считает, что российские военные ежедневно теряют сотни военных в Украине, заявил неназванный представитель Минобороны США в комментарии Reuters.

Он подчеркнул, что войска РФ в общей сложности потеряли тысячи младших офицеров и командиров рот.

По его данным, также были убиты сотни полковников и «много» российских генералов.

Генеральный штаб ВСУ оценивает потери РФ с начала полномасштабной войны в 39 тыс. убитыми.

Новости одной строкой:

ВСУ уничтожили палаточный городок и военную технику оккупантов возле Запорожской АЭС.

Из-под завалов школы Краматорска Донецкой области, разрушенной в результате обстрела войсками РФ, извлекли тела трех человек.

Падение официального курса гривни к доллару на 25% не означает, что цены вырастут на столько же, заверили в НБУ.

Суд арестовал дополнительные активы нардепа от запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которыми управляли из РФ.

Больше всего ракетных атак — 476 — РФ нанесла по городу Изюм в Харьковской области, Мариуполь находится на втором месте, дальше — Николаев, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.