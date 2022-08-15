173-й день войны — главное. Продление военного положения и мобилизации, призыв Кличко к киевлянам, подробности удара по ЧВК Вагнера 15 августа, 18:30 Украинский танк ведет огонь по вражеским позициям на Донбассе (Фото:REUTERS/Stringer)

Понедельник, 15 августа — 173-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Продление военного положения и мобилизации

Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и сроков мобилизации на 90 суток — до 21 ноября 2022 года.

Также Рада поддержала утверждение Указа о продлении срока проведения общей мобилизации.

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24 февраля в связи с тем, что РФ начала полномасштабно вторжение, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы О введении военного положения и О всеобщей мобилизации. В тот же день парламент утвердил их.

Глава государства дважды вносил законопроекты о продлении военного положения и мобилизации сроком еще на 30 дней, Рада поддерживала их.

Кличко призвал готовиться к холоду в квартирах

Отопительный сезон в Киеве будет сложным, прогнозирует мэр столицы Виталий Кличко. Он призвал горожан на всякий случай приготовить теплые вещи и одеяла.

«Мы сделаем все возможное и невозможное, что зависит от нас, чтобы в домах было тепло. Но прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма — 21 градус, а может быть 19 или 18. Могут быть перебои с электричеством. Надеемся и сделаем все для того, чтобы этого не было», — сказал Кличко.

Дело МН17: объявлена дата приговора

В Нидерландах суд 17 ноября объявит решение по делу о катастрофе лайнера MH17.

Подсудимые — гражданин Украины и трое граждан РФ. По данным прокуратуры, они помогли доставить на оккупированную территорию Донецкой области ракетную систему, которую боевики использовали для запуска ракеты по самолету.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур самолет авиакомпании Malaysia Airlines был сбит в небе над Донецкой областью. Погибли все 298 находившиеся на борту, большинство — граждане Нидерландов.

Новые подробности удара по базе Вагнера

В результате удара по базе ЧВК Вагнера в Попасной Луганской области могли погибнуть более 100 наемников, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его данным, среди погибших — заместители Евгений Пригожина, который курирует ЧВК Вагнера. В то же время Гайдайн опроверг слухи о гибели самого Пригожина.

ВСУ нанесли удар по базе ЧВК Вагнера в Попасной 14 августа. Украинская разведка установила ее местонахождение благодаря сюжету российского пропагандиста Сергея Среды.

Россия использует наемников ЧВК Вагнера как одну из главных ударных сил на многих участках фронта в Донецкой и Луганской областях.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, «вагнеровцы» причастны к убийству украинских военнопленных в колонии поселка Еленовка на оккупированной территории Донецкой области.

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