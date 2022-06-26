123-й день войны. РФ дважды ударила ракетами по Киеву, лидеры стран G7 договорились бессрочно поддерживать Украину, Россия близка к дефолту 26 июня, 21:13 Цей матеріал також доступний українською Последствия ракетного удара РФ по столице (Фото:REUTERS / Valentyn Огиренко)

Воскресенье, 26 июня — 123-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

РФ дважды ударила ракетами по Киеву: поврежден жилой дом, есть погибший



Около 06:20 26 июня в Киеве прозвучала серия взрывов. Позже стало известно о попадании российских ракет в жилой дом в Шевченковском районе столицы.

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В результате ракетного удара пострадали шесть человек. На данный момент обнаружили тело одного погибшего. Четырех пострадавших госпитализировали, среди них — семилетняя девочка. Еще двое получили легкие травмы и лечатся амбулаторно.



Лидеры стран G7 договорились бессрочно поддерживать Украину

"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь и поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — говорится в проекте совместной резолюции c саммита G7, который стартовал сегодня, передает Bloomberg.

Также в документе лидеры Большой семерки рассматривают возможность использования тарифной выручки в поддержку Украины.

России осталось «несколько часов» до дефолта — Bloomberg

Льготный период для пропущенных платежей России по облигациям на сумму около 100 миллионов долларов, заблокированным из-за санкций, истекает вечером в воскресенье, 26 июня. Это означает, что Россия в нескольких часах от дефолта, отмечает издание.



РФ увеличивает военное присутствие в Беларуси — разведка

Российская Федерация снова усиливает свое военное присутствие в Беларуси, в частности — военной авиации.

По данным ГУР, руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения подразделений ВС РФ.

В результате двух ракетных ударов РФ вблизи Черкасс погиб один человек, пятеро пострадали

«Погибший обслуживал железнодорожные пути и как раз находился на дежурстве. Он действовал в соответствии с сигналами о ракетном нападении, но гражданская инфраструктура не приспособлена к защите в полной мере», — отметил глава ОВА.

В результате атаки поврежден объект инфраструктуры.

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