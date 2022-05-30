96-й день войны — главное. Враг закрепляется в окрестностях Северодонецка, ВСУ отразили 14 атак на Донбассе, стартует саммит ЕС по Украине 30 мая, 07:06 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный в Марьинке, Донецкая область (Фото:REUTERS/Ана Кудрявцева)

Понедельник, 30 мая — 96-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.



НВ следит за главными событиями нового дня войны

07:00 За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отразили 14 атак врага.

Уничтожены две артиллерийские системы, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и десять вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и три БПЛА типа Куб.



Видео дня

На Северодонецком направлении противник закрепляется на северо-восточных и юго-восточных окраинах города Северодонецка. Для усиления группировки войск опрокинул с территории РФ в определенные районы боеприпасы и технику.



На Бахмутском направлении оккупанті перегруппировываются для дальнейшего наступления на направлении Александрополья — Камышевахи.



06:56 В Брюсселе пройдет специальный саммит ЕС по Украине, к лидерам стран Евросоюза обратится Зеленский

В Брюсселе 30−31 мая пройдет двухдневный специальный саммит лидеров Европейского союза, его главной темой станет обсуждение ситуации в Украине и ее противостояния российской агрессии, в частности финансовая помощь Украине.

Участием в саммите по видеосвязи примет президент Украины Владимир Зеленский.

06:42 ВСУ 29 мая на юге ликвидировали командный пункт захватчиков и 67 оккупантов

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили на юге командный пункт оккупантов и 67 захватчиков.

Как сообщает оперативное командование Юг, также украинским защитникам удалось ликвидировать 27 единиц российской техники и пункт управления беспилотными разведчиками.

06:21 Лавров заявил, что Франция — среди «главных героев разжигания украинского национализма»

«Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы», — заявил Лавров.

05:38 Украинское контрнаступление в Херсонской области сломало российские планы — ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) предполагает, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области поломало планы России эффективно окопаться и укрепить контроль над оккупированными территориями на юге.

Согласно его анализу, украинское контрнаступление на северо-западе Херсонской области вынудило российских захватчиков занять оборонительные позиции.

05:22 Турции передали список российских кораблей, вывозящих украинское зерно — Джемилев

«Один из обсуждаемых вопросов был связан с тем, что по нашей информации, данным украинской разведки, Россия ворованную на оккупированных территориях пшеницу и другие товары провозит в т. ч. через порты Турции. Хотя четыре года назад было принято решение, что никакие корабли, посещающие порты на оккупированных территориях, в первую очередь подразумеваются порты в Крыму, не могут приняться и обслуживаться в портах Турции», — сказал Джемилев по результатам встречи.

05:04 Путин не победит Украину — Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил убеждение, что российский диктатор Владимир Путин не победит в захватической войне против Украины.

04:54 Путин поощряет свою армию совершать военные преступления в Украине — разведка

«Присвоение 64 мотострелковой бригаде почетного наименования „гвардейская“ свидетельствует о целенаправленном поощрении Путиным практики совершения российскими солдатами преступлений на территории Украины», — говорится в сообщении.

03:21 С 1 июня украинцы в Бельгии смогут обменивать гривны на евро

С 1 июня украинцы могут обменивать гривны на евро в банковских учреждениях Бельгии. Соответствующее решение принял Национальный банк Бельгии согласно соглашению с Украиной.

02:48 ВСУ на востоке уничтожили 39 оккупантов за сутки, ПВО сбила две российские ракеты

На восточных рубежах Вооруженные силы Украины 29 мая ликвидировали 39 захватчиков, тогда как Противовоздушная оборона сбила две российские крылатые ракеты.

Как сообщает оперативно-тактическая группировка Восток, в результате поражения по скоплению личного состава и техники российских войск украинской артиллерией также был уничтожен склад с боеприпасами.

02:46 Лавров раскрыл «безусловный приоритет» России в захватнической войне с Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что захват Донецкой и Луганской областей является безусловным приоритетом России в войне против Украины.

02:32 Kalush Orchestra продали победный микрофон Евровидения-2022 за $900 тыс.

Хрустальный микрофон был продан почти за 900 тысяч долларов. Новым обладателем кубка стало крипто-сообщество WhiteBIT.

Все вырученные средства тратят на комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.

01:46 Лавров прокомментировал слухи о болезни Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров сомневается, что «сознательные люди» могут видеть у российского диктатора Владимира Путина признаки недуга.

01:45 Воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу и состав боеприпасов оккупантов

В воскресенье, 29 мая, ВСУ уничтожили пять БПЛА, две крылатые ракеты, ротно-тактическую группу и состав боеприпасов. Противник несколько снизил ракетные обстрелы и авиационную активность вокруг украинских границ.

01:25 Европол озабочен, что после войны в Украине оружие может оказаться в руках преступников

01:04 Глава РПЦ Кирилл отреагировал на заявление УПЦ (МП) о независимости: Относимся с пониманием

Предстоятель российской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что с «пониманием» относится к последним решениям УПЦ (МП) и «молится о духовном единстве». Кирилл повторил тезис кремлевской пропаганды о том, что определенные «духи злобы поднебесной» стремятся «разделить православных людей» и сделать так, чтобы между ними пролегла бездна.

00:21 Лавров заявил, что сроки войны в Украине обусловлены приказом категорически избегать ударов по гражданской инфраструктуре

Глава МИД РФ Сергей Лавров в попытках оправдать провал российского блицкрига в Украине заявил, что сроки войны предопределены приказом категорически избегать ударов по гражданской инфраструктуре.

«Да, гибнут люди. Но операция занимает такое время прежде всего потому, что участвующие в операции российские военные имеют приказ категорически избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре», — сказал Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

Министр страны-агрессора добавил, что атакам якобы подлежат только военные объекты, накопления техники и живой силы. Чтобы попытаться оправдать значительное количество убитых россиянами мирных жителей Украины, Лавров повторил тезис кремлевской пропаганды о «неонацистах, использующих гражданских людей как живой щит».

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