182-й день войны — главное. Празднование Независимости, крупнейший пакет военной помощи США, ракетный террор РФ, Джонсон в Киеве
Празднование 31-го Дня независимости (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
Среда, 24 августа — 182-й день полномасштабной войны в России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.
Украина отмечает День независимости
Сегодня Украина отмечает 31-й День Независимости, впервые в условиях полномасштабной войны против страны-агрессора России.
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости, заверив, что Украина «не будет искать с взаимопонимания с террористами», а украинцы поднимут руки вверх лишь один раз — празднуя победу, причем всей Украиной.
Праздничные мероприятия не проводятся из-за угрозы ракетных обстрелов РФ.
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Крупнейший пакет военной помощи США для Украины
В День независимости Украины президент США Джо Байден утвердил решение о предоставлении Киеву крупнейшего пакета военной помощи на сумму 2,98 миллиарда долларов.
Эти средства позволят Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары.
В своем обращении Байден также поздравил украинцев с Днем Независимости.
«За последние полгода украинцы вдохновили мир своим необычайным мужеством и преданностью свободе. Они были решительны и сильны перед лицом полномасштабного вторжения России в Украину. И сегодня — это не только праздник прошлого, но и громкое подтверждение того, что Украина с гордостью остается — и останется — суверенным и независимым государством», — отметил он.
Ответ Резникова на ультиматум Шойгу
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что в первые дни полномасштабной войны главы Минобороны РФ Сергей Шойгу передал через своего белорусского коллегу ультиматум с требованием капитуляции.
На это Резников ответил: «Я готов принять капитуляцию с российской стороны».
Сегодня Минобороны Украины заявило, что у России еще есть возможность подписать свою капитуляцию.
«Россия, сегодня — как и полгода назад — у тебя еще есть возможность подписать свою капитуляцию, прежде чем мы уничтожим тебя на нашей земле. Не упусти свой шанс, часики тикают… тик-так, тик-так», — говорится в сообщении украинского оборонного ведомства.
Джонсон в Киеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Киев в День Независимости.
Он подчеркнул, что Лондон продолжит поддерживать своих украинских друзей.
«Я верю, что Украина может и победит в этой войне», — добавил Джонсон.
Британский премьер также объявил о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 54 миллиона фунтов стерлингов.
Британия передаст Украине 850 запускаемых вручную микродронов Black Hornet, которые разработаны для использования в городах и деревнях. Обучение работе с ними занимает меньше 20 минут.
Ракетный террор РФ
Как и прогнозировали украинская и западная разведки, РФ в День независимости Украины усилила ракетные обстрелы.
Днем был нанесен удар по военной инфраструктуре в городе Миргород Полтавской области. Вероятно, ракетами Х-22. На момент выхода материал о жертвах и пострадавших не сообщалось.
В Винницкой и Черниговской области противовоздушная оборона уничтожила российские воздушные объекты. Какие именно, не указано.
Около 15:00 оккупанты нанесли ракетный удар по частному дому в Синельниковском районе Днепропетровской области. Из-под завалов спасли двоих детей.
Два «прилета» зафиксированы в Хмельницкой области.
В Киеве сигнал воздушной тревоги звучал шесть раз.
Ликвидация коллаборанта Сушко
Гауляйтер поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко погиб в результате подрыва автомобиля. По словам другого коллаборанта, Михаила Рогова, взрывчатка была заложена под сидение Сушко.
После взрыва раненого предателя в критическом состоянии доставили в больницу, где он вскоре скончался.
Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что после ликвидации Сушко у российских оккупантов возникли серьезные проблемы с организацией там псевдореферендума о «присоединении» к РФ в Михайловке.
Ранее Сушко работал тамадой на свадьбах, а в период зимних праздников — дедом Морозом.
Новости одной строкой:
- Белорусский диктатор Александр Лукашенко цинично поздравил Украину с Днем Независимости, пожелав «мирного неба». Глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал это «пропитанной кровью клоунадой» и напомнил, что РФ наносит ракетные удары по Украине, в том числе с территории Беларуси.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак в первые недели после начала полномасштабной войны России против Украины отправлял иностранным чиновникам на телефоны фотографии убитых украинских детей и разрушенных домов.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу признал «замедление темпов» войны, одна объяснил это «желанием уменьшить количество жертв среди мирного населения». На самом деле РФ столкнулась с истощением ресурсов своей армии, объяснил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
- ВСУ вновь ударили по мосту возле Каховской ГЭС.
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