120-й день войны — главное. HIMARS прибыли в Украину, Киев еще на шаг приблизился к ЕС, Эстония опасается быть «стертой с карты» 23 июня, 20:50 Цей матеріал також доступний українською РСЗО HIMARS ведут огонь (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

Четверг, 23 июня — 120-й день полномасштабной войны России против Украины. Нв собрал главные новости за сутки.

HIMARS прибыли в Украину

Министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии в Украину американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них», — написал он у себя в Twitter.

Видео дня

Украине получила статус кандидата на вступление в ЕС



Днем Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в Европейский Союз.

Затем финальное решение по предоставлению статуса было принято на проходящем в Брюсселе саммите стран ЕС.

РФ обстреляла Одессу и Николав и Чугуев

Около полудня в Одессе были слышны взрывы. О пострадавших и разрушениях не сообщается. В Одесской области сбиты две крылатые ракеты.

Войска РФ запустили по Николаеву три крылатые ракеты с территории временно захваченной Херсонской области. Они попали в производственную и социальную инфраструктуру города. Ранен один мирный житель.

В результате удара по Чугуеву Харьковской области пострадали четверо местных жителей, в том числе двое детей. Возникли по меньшей мере два пожара. Горели частные дома.

Херсон еще не освобожден

Распространение в соцсетях информации об успешных действиях ВСУ в Херсоне может навредить украинским военным, заявили в Минобороны.

«Даже если у вас есть свои источники информации на фронте, не нужно писать в соцсетях детали военных операций ВСУ. Тем более что источники на тактическом уровне не владеют всей ситуацией в целом, ибо имеют представление только о фрагменте», — подчеркнула замминистра Анна Маляр.



Ранее бывший депутат Верховной Рады Виталий Куприй в соцсетях сообщил со ссылкой на свои источники, что украинские военные уже заняли четыре улицы Херсона.

Эстония опасается быть «стертой с карты»

В случае вторжения России Эстония будет «стерта с карты», если будет действовать действующая стратегия НАТО, заявила президентка страны Кая Каллас.

«Если сравнить размер Украины и балтийских государств, для нас это означало бы тотальное разрушение наших стран и культуры. Кто был в Таллинне и видел наш Старый город — вся эта столетняя история была бы стерта с карты вместе с нашим народом», — сказала она.



Великобритания ввела новые санкции против РФ

Британия ввела запрет на экспорт авиатоплива для реактивных двигателей, а также присадок к топливу.

Также введен запрет на экспорт в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС. Запрещается также предоставление или доставка таких банкнот лицам, связанным с Россией, и для использования их в РФ.

Расширены ограничительные меры в отношении России в области предоставления технической помощи, финансовых услуг и брокерских услуг, связанных с импортом железа и стали.

Лондон ввел запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с областью нефтепереработки, а также товаров, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.