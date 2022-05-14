Война — главное. Рубежное почти захвачено оккупантами, Россия нанесла ракетный удар по Кременчугской ТЭЦ 14 мая, 07:13 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты не контролируют окрестности Рубежного (Фото:Генштаб ВСУ)

Суббота, 14 мая — 80-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.



07:22 В Украине находится 105 российских батальонных тактических групп — Пентагон

В Украине находится 105 российских батальонных тактических групп. Число российских БТГ на Донбассе продолжает расти.

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05:46 ООН назвала новые данные о гибели гражданских от рук российских захватчиков

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало данные о жертвах и пострадавших от полномасштабного вторжения России, начиная с 24 февраля 2022 года.

Как сообщает Радио Свобода, задокументировано 3 573 смертей и 3 816 раненых гражданских по сравнению с 3 541 и 3 785 согласно данным 11 мая.

05:11 Оккупанты снова обстреляли Кременчугскую ТЭЦ — глава ОВА

Оккупанты хотят, чтобы 180 тысяч жителей Кременчуга остались зимой без тепла. Они снова нанесли удары высокоточными ракетами по Кременчугской ТЭЦ.

4:54 С 24 февраля украинские военные уничтожили 6 тысяч оккупантов в Мариуполе

Об этом рассказал заместитель командира полка Азов Святослав Паламарь.

По его словам, россияне привлекли к боям за Мариуполь около 14 тысяч военных и большое количество техники, в частности, боевиков ПВК Вагнера, других наемников, спецподразделения, а также тактическую и стратегическую авиацию.

04:22 Зеленский упрекнул страны, которые вместо помощи Украине находят время на споры

Президент Владимир Зеленский призвал усилить давление на Россию, а также упрекнул те страны, где вместо оказания помощи Украине находят время на споры.

04:20 Для тех, кто потерял жилье. В Бородянке откроют модульный временный городок

В Бородянке откроют модульный временный городок для жителей, лишившихся жилья в результате российской оккупации. Временный городок будет расположен на территории местного стадиона.

03:22 С начала полномасштабного вторжения РФ Украина потеряла 284 частоты — Нацсовет

С начала полномасштабного российского вторжения Украина потеряла 284 частоты. Следовательно, 164 украинских вещателя прекратили вещание.

03:07 Reuters показал, как в Украине грузят тела российских солдат в рефрижераторные вагоны — фото

Украинские военные власти погрузили в вагоны-рефрижераторы тела российских солдат, собранные после боев в Киевской и Черниговской областях.

02:54 США проведут ротацию более 10 тысяч военных в Европе

«США продолжают курс в поддержку сильного сдерживания и оборонительного позиционирования на восточном фланге НАТО. Министр обороны США Ллойд Остин поручил развернуть более 10 тысяч военнослужащих в ближайшие месяцы, которые заменят армейские подразделения на европейском театре операций», — сказал Кирби.

02:14 УП установила личность оккупанта, хваставшегося жене убийствами мирных жителей

Журналисты Украинской правды установили личность российского оккупанта, рассказывавшего жене об убийстве мирных жителей и других военных преступлениях в Украине.

01:22 Россия почти захватила Рубежное, но в Белогоровке целый батальон отказался наступать — глава Луганской ОВА

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские захватчики почти захватили город Рубежный, но в то же время в Белогоровке целый батальон РФ уже отказался идти в наступление из-за больших потерь.

01:13 Украинские военные освободили от оккупантов уже 1015 населенных пунктов

«Продолжаем восстанавливать деоккупированные территории Украины. По состоянию на сегодняшний день деоккупировано уже 1015 населенных пунктов — это плюс шесть за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги. Это важно», — сказал Зеленский.

00:49 Кабмин выделил более $1 млрд на разведку

Правительство выделило более миллиарда долларов для обеспечения неотложных нужд разведывательного органа Министерства обороны. Распоряжение принято в целях повышения обороноспособности государства в условиях военного положения.

00:43 «РФ готовится к обороне рубежей». Наступила третья фаза войны — МВД

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что Россия вступила в третью фазу полномасштабной войны в Украине и готовится к долгосрочному сражению.

00:14 По предварительным договоренностям. Украина и Молдова обновят Соглашение о зоне свободной торговли

По предварительным договоренностям. Украина и Молдова обновят Соглашение о зоне свободной торговли

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