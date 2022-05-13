79-й день войны — онлайн. ВСУ отразили 18 атак врага на востоке, пакет помощи Украине на $40 млрд блокирует единственный сенатор США 13 мая, 07:44 Цей матеріал також доступний українською Жилые дома в Мариуполе, разрушенные российскими обстрелами (фото 12 мая 2022) (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Пятница, 13 мая — 79-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.



Накануне главной темой последствий российского вторжения стало стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО и ответные прямые угрозы России. Заместитель представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что «как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения альянса будут там, эти территории станут возможной целью для российских военных».

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НВ следит за главными событиями нового дня войны

08:24 Война на родине Зеленского. Как Кривой Рог возобновляет производство, принимает беженцев и ищет новую идентичность — репортаж НВ

В родном городе президента страны во время войны даже бывший топовый регионал стал вести себя как искренний патриот.

В начале мая, когда все вокруг начинает зеленеть, НВ побывал в Кривом Роге, малой родине Владимира Зеленского. На самом деле этот 600-тысячный город, скорее красный — здесь в земле и в воздухе слишком много железной руды.



08:03 В Харьковской области оккупанты пополняют запасы, чтобы возобновить наступление — Генштаб

На Слобожанском направлении российские оккупанты принимают меры по перегруппировке подразделений. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также агрессоры пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных способностей.

07:22 Представитель ООН предрек гибель миллионов людей, если украинские порты останутся заблокированными

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал российского диктатора Владимира Путина возобновить работу украинских портов в Черном море до того, как грянет глобальная катастрофа.

В комментарии CNN он заявил, что миллионов людей по всему миру ожидает гибель, потому что порты Украины заблокированы Россией. «Если у вас есть сердце к людям в остальном мире, независимо от того, как вы относитесь к Украине, вам нужно открыть эти порты», — отметил Бизли.

07:15 На Донецком и Луганском направлениях ВСУ за сутки отбили 18 атак врага

Уничтожены 13 танков, 8 артиллерийских систем, 27 единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и пять автомобилей противника, сообщили в Генштабе ВСУ.

На Донецком направлении оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на установлении полного контроля над населенным пунктом Рубежное.



06:44 Война заставила Украину потратить 8,3 миллиарда долларов на военные расходы — Марченко

Украина была вынуждена потратить 245,1 миллиарда гривен (8,3 миллиарда долларов) на войну с Россией вместо развития, заявил министр финансов Сергей Марченко.

В комментарии Reuters он отметил, что военные расходы в 8 млрд долларов соответствуют более чем месячным общим государственным расходам Украины в 2021 году, которые в годовом исчислении составили 1,84 триллиона гривен (62,28 млрд долларов).

04:05 Россия терпит сокрушительные потери при безуспешном наступлении на Лиманском направлении — глава Донецкой ОВА



Россия сталкивается с сокрушительными потерями во время безуспешного наступления на Лиманском направлении, заявил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. В телеэфире чиновник сообщил, что в области возникла сложная, но контролируемая ситуация.

«Наступление врага — Лиманское направление, но все его попытки форсировать реку и продвинуться пока безуспешны, враг терпит сокрушительные потери», — добавил Кириленко.

02:37 Единый сенатор в Конгрессе США блокирует помощь Украине в 40 млрд долларов



Одиозный сенатор-республиканец Рэнд Пол, требующий от Конгресса назначить федерального наблюдателя для отслеживания денег, заблокировал максимально быстрое голосование по массивному пакету военной и гуманитарной помощи Украине в 40 млрд долларов.

Как сообщает Politico, если Сенат в итоге примет поправку Пола или внесет какие-либо другие изменения, законопроект будет возвращен в Палату представителей для еще одного голосования, прежде чем Байден сможет его подписать, а дальнейшая отсрочка помощи, как предупредил Белый дом, недопустима.

02:07 Украинские защитники за сутки уничтожили семь воздушных целей оккупантов

Сообщается, что были уничтожены:

5 БПЛА ( Орлан-10);

Орлан-10); 1 вертолет ( Ко-52);

Ко-52); 1 крылатую ракету.

01:50 Российский корабль, по предварительным данным, подвели при попытке везти на Змеиную систему ПВО — Арестович

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что по предварительным данным российский корабль тылового обеспечения Всеволод Бобров подбили, когда тот вез на остров Змеиную систему ПВО.

По его словам, предварительные данные, которые необходимо уточнять, свидетельствуют о том, что корабль не затонул, но предположительно имеетсерьезные повреждения.

Как заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона, есть данные, что на судне Всеволод Бобров произошел пожар, но подробная информация будет предоставлена позже.

00:42 Украина предлагает подписать договор об эвакуации из Азовстали — Верещук

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала, что Украина хочет подписать документ о ходе эвакуации с завода Азовсталь в Мариуполе.

В эфире телеканала 1+1 Верещук сказала, что сейчас начался новый раунд переговоров по «дорожной карте» операции по эвакуации:

«Начинаем с тяжелораненых. Есть Красный Крест, они сегодня встречаются с россиянами. Провели с ними [Международным комитетом Красного Креста], а также ООН, переговоры и дали им мандат. Мы хотим, чтобы был подписан документ: как будет происходить эвакуация из Азовстали. Готовимся к подписанию».

00:04 Оккупанты обстреляли из РСЗО Ураган Дергачи Харьковской области: двое погибших и четверо раненых

«В результате бомбардировок погибли два человека, еще четверо ранены, двое из которых — медики. Все эти люди — гражданские лица», — сообщил Задоренко.

Также в результате обстрелов сильно повреждено здание гуманитарного штаба, помещения ЗАГСа, разрушен пищеблок Дергачевской больницы и часть поликлиники вместе с рентген-кабинетом.

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