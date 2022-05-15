81-й день войны — главное. ВСУ сбили 201-й российский самолет, оккупанты готовятся снова переправляться через Северский Донец
Украинские защитники в Донецкой области 8 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Jorge Silva)
Воскресенье, 15 мая — 81-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.
НВ следит за главными событиями нового дня войны
06:16 ВСУ нанесли удар по российскому пункту управления высокого уровня в Херсонской области — Арестович
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские защитники в Херсонской области нанесли удар по российскому пункту управления «очень высокого уровня»:
"…Мы накрыли пункт управления очень высокого уровня — не ниже бригадного, а может быть, и выше, в Херсонской области. Почему очень высокого?.. Потому что для правобережья это очень высокий уровень. И там боекомплект часа три детонировал вокруг, битую технику везли. Короче, хорошо попали в Херсонской области", — сказал он в эфире Фейгин Live.
05:18 Фильм французского режиссера о войне на востоке Украины выиграл на кинофестивале в Мюнхене
Документальный фильм французского режиссера Лупа Бюро о войне на востоке Украины Trenches получил главный приз на мюнхенском кинофестивале Dok.fest.
05:03 Во Львове слышны взрывы, сообщают корреспонденты НВ Львов. По словам депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, подтверждений о попадании нет, работают силы ПВО.
04:51 Разведка США проводит внутреннюю проверку из-за ошибок в прогнозах в отношении Украины — CNN
Разведсообщество США начало масштабную внутреннюю проверку после давления членов Конгресса, которые обвинили разведку в провалах в отношении оценки ситуации в Украине и Афганистане, — об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на несколько осведомленных источников.
По информации CNN, комитет по разведке Сената во вторник, 10 мая, направил в Управление директора Национальной разведки, Министерство обороны и ЦРУ секретное письмо. В нем было сказано, что органы недооценили, как долго украинские военные смогут давать отпор российским войскам, и переоценили, сколько армия Афганистана сможет оказывать сопротивление боевикам группировки Талибан после вывода войск США летом 2021 года.
Критики считают, что США могли вооружить Украину раньше и поставить более тяжелое оружие, если бы разведсообщество сделало другой вывод о способностях украинской армии. По данным телеканала, перед полномасштабным вторжением России американская разведка предполагала, что Киев, «скорее всего, падет в течение трех—четырех дней».
04:08 В Украину приедут 42 следователя Международного уголовного суда
В Украину для расследования военных преступлений России приедут 42 следователя Международного уголовного суда.
Прокурор МУС Карим Хан в интервью изданию Le Monde сказал, что следователи прибудут в Украину на следующей неделе. По его словам, это самое большое количество следователей, которых когда-либо отправлял МУС. Среди них — 30 представителей Нидерландов, в том числе судмедэксперты и аналитики.
03:28 «Месяц жил в подвале после того, как квартиру разрушили». Мариупольцы прибыли с эвакуационной колонной в Запорожье
Колонна автомобилей и фургонов с эвакуированными из Мариуполя после нескольких дней ожидания прибыла в Запорожье. Агентство Reuters поговорило с несколькими мариупольцами.
74-летний Николай Павлов рассказал агентству, что месяц жил в подвале после того, как его квартиру разрушили. Родственник «окольными путями» смог вывезти его в Бердянск, рассказал мужчина.
63-летняя Ирина Петренко рассказала, что осталась в Мариуполе, чтобы ухаживать за 92-летней матерью, которая позже умерла:
«Мы похоронили ее рядом с ее домом, потому что хоронить было негде».
02:58 Ситуация на Запорожье: сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов, оккупанты вламываются в квартиры
В Запорожском направлении противник сосредоточил основные усилия на артиллерийских обстрелах наших позиций. Кроме того, сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов кафиров по гражданским объектам области.
02:40 В Запорожье оккупанты обустроили тюрьму для тех, кто отказывается воевать
В Запорожской области кафиры в курятнике сжигают тела своих погибших военных. Кроме того, в училище обустроили тюрьму для тех, кто отказывается воевать.
02:06 Украина будет принимать Евровидение в следующем году — Зеленский
Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу группы Kalush Orchestra на конкурсе Евровидение 2022 и подчеркнул, что в следующем году Евровидение примет наша страна.
Глава государства поблагодарил за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал голоса за Украину. Он выразил уверенность, что «победный аккорд» Украины в битве с врагом не за горами.
«Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать Евровидение! Третий раз в своей истории. И верю — не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!» — написал Зеленский.
01:36 Оккупанты снова готовятся переправляться через Северский Донец, есть информация о мобилизации женщин — Гайдай
Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские войска снова готовятся переправляться через Северский Донец.
«Рашисты готовятся снова переправляться через реку Северский Донец в Белогоровке… идиоты Некоторые идиоты поняли, почему их туда посылают и целый батальон отказался идти в атаку, но скоро подтянется „свежеужин“. 2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже уходят в нашу сторону с ранее оккупированных территорий. Ждем очередную подводную серию в Белогоровке», — сказал он.
01:06 Бойцы Азова поблагодарили Kalush Orchestra за поддержку
Бойцы Азова поблагодарили группу Kalush Orchestra за поддержку со сцены Евровидения-2022:
«Спасибо группе Kalush Orchestra за поддержку! Слава Украине!» — написали защитники Мариуполя.
00:58 Организатор Евровидения прокомментировал заявление Kalush Orchestra со сцены конкурса
Организатор международного песенного конкурса Евровидение — Европейский вещательный союз — прокомментировал обращение представителя Украины Kalush Orchestra со сцены с просьбой помочь Мариуполю и Азовстали.
Европейский вещательный союз считает, что заявление Kalush Orchestra так же как и поддержка другими участниками конкурса Украины носят гуманитарный, а не политический характер:
«Мы понимаем глубокие чувства в связи с ситуацией вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер».
00:32 В небе над Харьковской областью сбили 201-й российский самолет — Воздушные Силы
Воздушные Силы и Сухопутные войска 14 мая уничтожили восемь воздушных целей российских оккупантов, среди которых один вражеский истребитель. Около 18:00 в субботу, 14 мая, в Харьковской области был сбит 201-й российский истребитель. Всего за сутки уничтожены:
- один самолет (Су-30/Су-34);
- семь БПЛА;
- взводный опорный пункт;
- КНП роты;
- десять бронированных машин;
- около 30 человек личного состава.
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