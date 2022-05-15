81-й день войны — главное. ВСУ сбили 201-й российский самолет, оккупанты готовятся снова переправляться через Северский Донец 15 мая, 07:01 Цей матеріал також доступний українською Украинские защитники в Донецкой области 8 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Воскресенье, 15 мая — 81-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.

НВ следит за главными событиями нового дня войны

06:16 ВСУ нанесли удар по российскому пункту управления высокого уровня в Херсонской области — Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские защитники в Херсонской области нанесли удар по российскому пункту управления «очень высокого уровня»:

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"…Мы накрыли пункт управления очень высокого уровня — не ниже бригадного, а может быть, и выше, в Херсонской области. Почему очень высокого?.. Потому что для правобережья это очень высокий уровень. И там боекомплект часа три детонировал вокруг, битую технику везли. Короче, хорошо попали в Херсонской области", — сказал он в эфире Фейгин Live.

05:18 Фильм французского режиссера о войне на востоке Украины выиграл на кинофестивале в Мюнхене

Документальный фильм французского режиссера Лупа Бюро о войне на востоке Украины Trenches получил главный приз на мюнхенском кинофестивале Dok.fest.

05:03 Во Львове слышны взрывы, сообщают корреспонденты НВ Львов. По словам депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, подтверждений о попадании нет, работают силы ПВО.

04:51 Разведка США проводит внутреннюю проверку из-за ошибок в прогнозах в отношении Украины — CNN

Разведсообщество США начало масштабную внутреннюю проверку после давления членов Конгресса, которые обвинили разведку в провалах в отношении оценки ситуации в Украине и Афганистане, — об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на несколько осведомленных источников.



По информации CNN, комитет по разведке Сената во вторник, 10 мая, направил в Управление директора Национальной разведки, Министерство обороны и ЦРУ секретное письмо. В нем было сказано, что органы недооценили, как долго украинские военные смогут давать отпор российским войскам, и переоценили, сколько армия Афганистана сможет оказывать сопротивление боевикам группировки Талибан после вывода войск США летом 2021 года.

Критики считают, что США могли вооружить Украину раньше и поставить более тяжелое оружие, если бы разведсообщество сделало другой вывод о способностях украинской армии. По данным телеканала, перед полномасштабным вторжением России американская разведка предполагала, что Киев, «скорее всего, падет в течение трех—четырех дней».

04:08 В Украину приедут 42 следователя Международного уголовного суда

В Украину для расследования военных преступлений России приедут 42 следователя Международного уголовного суда.

Прокурор МУС Карим Хан в интервью изданию Le Monde сказал, что следователи прибудут в Украину на следующей неделе. По его словам, это самое большое количество следователей, которых когда-либо отправлял МУС. Среди них — 30 представителей Нидерландов, в том числе судмедэксперты и аналитики.

03:28 «Месяц жил в подвале после того, как квартиру разрушили». Мариупольцы прибыли с эвакуационной колонной в Запорожье

Колонна автомобилей и фургонов с эвакуированными из Мариуполя после нескольких дней ожидания прибыла в Запорожье. Агентство Reuters поговорило с несколькими мариупольцами.

74-летний Николай Павлов рассказал агентству, что месяц жил в подвале после того, как его квартиру разрушили. Родственник «окольными путями» смог вывезти его в Бердянск, рассказал мужчина.

63-летняя Ирина Петренко рассказала, что осталась в Мариуполе, чтобы ухаживать за 92-летней матерью, которая позже умерла:

«Мы похоронили ее рядом с ее домом, потому что хоронить было негде».



02:58 Ситуация на Запорожье: сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов, оккупанты вламываются в квартиры



В Запорожском направлении противник сосредоточил основные усилия на артиллерийских обстрелах наших позиций. Кроме того, сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов кафиров по гражданским объектам области.

02:40 В Запорожье оккупанты обустроили тюрьму для тех, кто отказывается воевать

В Запорожской области кафиры в курятнике сжигают тела своих погибших военных. Кроме того, в училище обустроили тюрьму для тех, кто отказывается воевать.

02:06 Украина будет принимать Евровидение в следующем году — Зеленский

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу группы Kalush Orchestra на конкурсе Евровидение 2022 и подчеркнул, что в следующем году Евровидение примет наша страна.

Глава государства поблагодарил за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал голоса за Украину. Он выразил уверенность, что «победный аккорд» Украины в битве с врагом не за горами.

«Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать Евровидение! Третий раз в своей истории. И верю — не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!» — написал Зеленский.

01:36 Оккупанты снова готовятся переправляться через Северский Донец, есть информация о мобилизации женщин — Гайдай

Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские войска снова готовятся переправляться через Северский Донец.

«Рашисты готовятся снова переправляться через реку Северский Донец в Белогоровке… идиоты Некоторые идиоты поняли, почему их туда посылают и целый батальон отказался идти в атаку, но скоро подтянется „свежеужин“. 2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже уходят в нашу сторону с ранее оккупированных территорий. Ждем очередную подводную серию в Белогоровке», — сказал он.

01:06 Бойцы Азова поблагодарили Kalush Orchestra за поддержку

Бойцы Азова поблагодарили группу Kalush Orchestra за поддержку со сцены Евровидения-2022:

«Спасибо группе Kalush Orchestra за поддержку! Слава Украине!» — написали защитники Мариуполя.

00:58 Организатор Евровидения прокомментировал заявление Kalush Orchestra со сцены конкурса

Организатор международного песенного конкурса Евровидение — Европейский вещательный союз — прокомментировал обращение представителя Украины Kalush Orchestra со сцены с просьбой помочь Мариуполю и Азовстали.

Европейский вещательный союз считает, что заявление Kalush Orchestra так же как и поддержка другими участниками конкурса Украины носят гуманитарный, а не политический характер:

«Мы понимаем глубокие чувства в связи с ситуацией вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер».

00:32 В небе над Харьковской областью сбили 201-й российский самолет — Воздушные Силы

Воздушные Силы и Сухопутные войска 14 мая уничтожили восемь воздушных целей российских оккупантов, среди которых один вражеский истребитель. Около 18:00 в субботу, 14 мая, в Харьковской области был сбит 201-й российский истребитель. Всего за сутки уничтожены:

один самолет ( Су-30/Су-34);

Су-30/Су-34); семь БПЛА;

взводный опорный пункт;

КНП роты;

десять бронированных машин;

около 30 человек личного состава.

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