109-й день войны. Чиновник Генштаба применил оружие в спальном районе Киева, журналисты показали огромную братскую могилу в Мариуполе 12 июня, 21:08 Цей матеріал також доступний українською Лисичанск во время артиллерийских обстрелов, 11 июня 2022 года (Фото:Aris Messinis/AFP/Facebook)

Воскресенье, 12 июня — 109-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

В Киеве чиновник Генштаба ВСУ применил оружие в спальном районе

Нетрезвый руководитель одного из управлений Генштаба 10 июня устроил стрельбу возле жилого комплекса в Киеве.

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По словам министра обороны Алексея Резникова, его действия имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения. По приказу Резникова было начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Французские журналисты показали огромную братскую могилу в оккупированном Мариуполе

Журналисты обнародовали видео огромной братской могилы в Мариуполе. Только на одной стороне кладбища насчитали более 3000 новых могил. На большинстве захоронений вместо имени и фамилии только номер, написанный фломастером.

В результате четырех ракетных ударов РФ в субботу, 11 июня, в Чорткове Тернопольской области пострадали 23 человека, частично разрушен военный объект и четыре дома

Среди пострадавших — 12-летний ребенок. Тяжелых раненых нет, в основном — пациенты средней тяжести.

В городе уже возобновили газо- и водоснабжение. Десять пострадавших до сих пор находятся в больницах. Местные власти показали видео последствий атаки РФ.

Войска РФ разрушили второй мост между Северодонецком и Лисичанском, мощно обстреливают третий

«Они хотят полностью отрезать Северодонецк от возможности либо вывозить людей, либо подвозить туда БК и усиление», — отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Фотограф опубликовал ужасные кадры из Лисичанска: под огнем РФ — дома и гражданские

Журналист Денис Казанский опубликовал кадры фотографа AFP с ужасными последствиями обстрелов Лисичанска. Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые дома Луганской области.



Экс-командир Азова сообщил о начале процедуры опознания тел защитников Мариуполя

В Мариуполе остается около 200 тел погибших украинских защитников. В Киеве уже начался процесс опознания тех, кого вернули во время двух обменов с Россией.

Резников раскрыл подробности подготовки Украины к вторжению РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина готовилась к войне под предлогом «простых военных учений» по аналогии с российскими и белорусскими учениями перед вторжением.

Украина разработала два маршрута для экспорта зерна — МИД

Украина разработала два маршрута для экспорта зерна и предотвращения глобального продовольственного кризиса. Они проходят через Польшу и Румынию.

Германия не разрешила Испании передать Украине 40 танков Leopard-2 — СМИ

Если бы немецкое правительство согласилось, это был бы первый случай, когда страна-участница НАТО поставила Украине вооружение такого вида. Однако, как пишет Spiegel, в Альянсе, похоже, есть неофициальная договоренность об отсутствии прогресса в поставках.

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