107-й день войны — главное. Состоялся 11-й обмен пленными, мир обсуждает безумное заявление Путина, военных ресурсов РФ хватит на год 10 июня, 20:36 Цей матеріал також доступний українською Поврежденный кассетным боеприпасом дорожный знак на окраине Харькова (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Пятница, 10 июня — 107-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Состоялся одиннадцатый обмен пленными

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, домой вернулся глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко. В целом сколько на сколько пленных обменяли, он не уточнил.

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Мир обсуждает безумное заявление Путина о Петре I

Российский диктатор Владимир Путин прямо обозначил захватнические цели РФ, сравнив ее нынешнюю политику с временами Российской империи, а себя лично — с первым российским императором Петром I.

Такая аналогия не осталась незамеченной в мире. НВ собрал реакцию на слова Путина, а также предлагает другие исторические параллели, сравнивая более ранние заявления российского тирана со словами самых жестоких мировых диктаторов.

Российские оккупанты готовят замену главным коллаборантам из Мелитополя, сообщают СМИ

Замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко не удовлетворила «работа» двух гауляйтеров — Галины Данильченко и Евгения Балицкого, сообщает РИА Мелитополь. Им уже готовят замену

Военных ресурсов РФ хватит на год, считают в ГУР

Экономические ресурсы России позволят стране-агрессору вести полномасштабную войну против Украины такими темпами в течение года, и Кремль может попытаться заморозить войну, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Возле офиса Пушилина прогремел взрыв

В Донецке произошел взрыв возле офиса главаря террористической организации «ДНР» Дениса Пушилина, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Андрющенко напомнил, что уже три дня Россия меняет руководство на временно захваченных территориях, где местных коллаборантов меняют на россиян.

Министр обороны Великобритании посетил Киев

Во время визита в Киее глава британского Министерства обороны Бен Уоллес заверил, что Лондон продолжит усиливать поддержку Украины для борьбы с российской агрессией.

Он заявил, что два государства будут сотрудничать «еще теснее», чтобы прийти к общей цели и дать возможность Украине освободиться от незаконной российской оккупации.



В Минобороны оценили вероятность повторного наступления РФ на Киев

Пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник сказал, что в ближайшей перспективе не видит возможности наступления РФ на Киев, однако нельзя исключать такую возможность.

Политтехнологу Медведчука объявили о подозрении в госизмене

Как уточнил источник НВ в правоохранительных органах, речь идет о Михаиле Погребинском.

По данным СБУ, соратник пророссийского нардепа Виктора Медведчука часто участвовал в пропагандистских программах на российском телевидении, возглавлял группу «политических экспертов».

ВСУ держат оборону Северодонецка и укрепляют Лисичанск в ожидании штурма

Армия РФ не оставляет намерений форсировать реку Северский Донец, несмотря на то, что это опасная тактическая операция, заявил спикер Минобороны Александ Мотузяник. По его словам, «дорога жизни» (трасса Лисичанск-Бахмут), простреливается и не является абсолютно безопасной.

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