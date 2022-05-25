91-й день войны — главное. РФ нанесла ракетные удары по Запорожью, Кривому Рогу и Харьковской области, из Херсонской выехало 50% жителей 25 мая, 08:43 Цей матеріал також доступний українською Украинский танк на трассе под Бахмутом, Донецкая область (Фото:REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Среда, 25 мая — 91-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.

НВ следит за главными событиями нового дня войны

08:45 Последствия ракетных ударов по Запорожью: погиб один человек, трое ранены

По данным властей, в 05:13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по городу. Одну из них сбила ПВО. Остальные три попали по гражданским объектам Шевченковского района и торговому центру в Александровском районе.

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В частном секторе повреждены по меньшей мере 62 дома.

08:40 Скандинавский воин. Экс-депутат из Норвегии рассказывает, почему приехала защищать Украину и как чувствует себя женщина на фронте

Бывшая депутат из Норвегии, а ныне военный медик Интернационального легиона, объясняет НВ, почему приехала защищать Украину, рассказывает о боях, в которых приняла участие, и вспоминает, как на 8 марта под обстрелами получила от украинских военных розы.



08:17 РФ нанесла три ракетных удара по Кривому Рогу и обстреляли из Ураганов две громады в Днепропетровской области

Об этом сообщил утром 25 мая на своей странице в соцсети Facebook председатель Днепропетровской военной облгосадминистрации Валентин Резниченко.

«Ночь снова была сплошной воздушной тревогой. Наутро враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Серьезные разрушения. Информацию о пострадавших уточняем», — написал Резниченко.

07:30 Ситуация на Донбассе: Генштаб сообщил, где оккупанты пошли в наступление

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили 9 атак российских захватчиков. Уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, 18 единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и одна единица другой автомобильной техники.



На Лиманском направлении оккупанты активизировали ведение боевых действий. При артиллерийской и авиационной поддержке ведут боевые действия в районе населенного пункта Лиман. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Северодонецком направлении при поддержке огня артиллерии оккупанты ведут наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются.



На Бахмутском направлении армия РФ вела наступательные действия в районе Камышувахи, Яковлевки и Троицкого, успеха не имела, понесла потери.

06:43 Российские войска ударили четырьмя ракетами по Запорожью, одну из них сбила ПВО



«Сегодня, 25 мая, в 05:13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбило наше ПВО», — говорится в сообщении Запорожской ОВА.



05:42 В Еврокомиссии прокомментировали проблему введения эмбарго на российскую нефть

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что введение эмбарго на нефть из РФ является «вопросом недель» для Евросоюза.

«Мы упорно работаем над этим сейчас, это вопрос недель, но мы действительно должны найти решение для инвестиционных нужд. И поэтому важно, мы должны адаптировать его таким образом, чтобы у нас не было ситуации, что Путин может получить [прибыль] от нефти. Когда он не продает ее нам, но потом продает по более высокой цене на мировом рынке», — заявила фон дер Ляйен.

04:45 Херсонскую область покинула половина жителей, 90% аптек закрылись — ОВА

Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута сообщил, что с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов область покинули 50% жителей.

Также представитель организации Крым SOS Денис Савченко сообщил, что в области закрылось 90% аптек, а цены на лекарства выросли в 3−5 раз.

03:35 Оккупанты обстреляли населенные пункты в Харьковской области, есть погибшие



В ночь на 24 мая оккупанты активно обстреливали Харьковскую область, есть жертвы. В частности, по городу Мерефа на Харьковщине оккупанты нанесли удар тремя ракетами, одна из них была сбита силами ПВО.

В селе Савинцы Изюмского района в результате обстрела россиян ранены 2 человека.



02:44 Сезон охоты открыт. На захваченных территориях появились открытки с предупреждением оккупантам о судьбе солдат Гитлера

«Открытки с такими заявлениями, а также угрозами Нюрнбергского трибунала для рашистов появились в Бердянске, Токмаке, Мелитополе, Большом Бурлуке и других временно оккупированных городах», — сообщили в Генштабе.

02:42 Нацгвардеец уничтожил уже второй боевой штурмовик российских оккупантов Су-25

«23 мая во время выполнения боевых задач в Запорожской области военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Украины уже второй раз за месяц нанес непоправимые потери врагу», — говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии.

02:19 Оккупанты готовятся возобновить наступление в Харьковской области — ОВА

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты готовятся возобновить наступление в Харьковской области.

Он отметил, что оккупанты не прекращают обстрелы Харькова и области «Рос сийские оккупанты на Харьковщине сосредоточены на удержании занятых позиций и готовятся возобновить наступление. У Изюма сегодня враг провел разведку боем в районе населенного пункта Пасека. Наши защитники нанесли врагу урон и заставили отойти», — заявил Синегубов.

01:16 В Донецкой области российские военные убили за сутки 12 мирных жителей — ОВА



«За 24 мая россияне убили 12 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 2 в Авдеевке, 2 в Райгородке, 1 в Лимане, 1 в Николаевке и 1 в Калинове. Еще 10 человек получили ранения», — написал олова Донецкой ОВА Павел Кириленко.

00:35 Зеленский прокомментировал сказки Шойгу о «специальном замедлении наступлении»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «неадекватными» заявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о том, что оккупанты якобы «специально замедлили наступление, чтобы минимизировать жертвы».

«Сегодня из России прозвучало очередное абсолютно неадекватное заявление о том, что они специально замедляют наступательные действия. Что ж, после 3 месяцев поиска объяснений, почему им не удалось сломать Украину за 3 дня, они не придумали ничего лучше, чем утверждать, что так и планировали», — заявил Зеленский.

Президент напомнил, что после начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли почти 30 тысяч личного состава, более 200 самолетов и большое количество танков, бронемашин и другой техники.

00:02 Оккупанты заявили, что готовы выпустить иностранные суда из порта Мариуполя

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что российские оккупанты завершили разминирование порта в Мариуполе и готовы выпустить иностранные суда.

Оккупанты заявили, что «гуманитарный коридор» заработает с утра, 25 мая.

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