77-й день войны — главное. Луганская область — без воды, газа и света, Палата представителей США одобрила помощь Украине на $40 млрд 11 мая, 07:42 Цей матеріал також доступний українською Подбитый российский танк Т-90М под Харьковом (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Среда, 11 мая — 77-й день полномасштабной войны России против Украины.



Накануне ВСУ удалось освободить еще четыре населенных пункта в Харьковской области, однако президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении призвал украинцев в тылу «не создавать атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно или даже ежедневно ожидаются определенные победы».

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06:29 Палата представителей США одобрила помощь Украине более чем на $40 млрд



Палата представителей Конгресса США одобрила помощь Украине более чем на 40 миллиардов долларов. За соответствующий законопроект проголосовали 368 депутатов против 57. Теперь решение за Сенатом.

06:00 Канада делится с Украиной разведывательной информацией о киберугрозах — глава МИД

Канада осудила кибератаку России в Украине накануне военного вторжения. Эта атака повлекла за собой перебои с интернетом во всей Европе.

05:22 Трюдо и Шольц договорились усилить экономическую изоляцию РФ

«Лидеры согласились и далее поддерживать тесную координацию для продолжения поддержки Украины и дальнейшей экономической изоляции России», — говорится в сообщении.

05:13 Российские оккупанты похитили скифское золото из музея в Мелитополе — Офис Генпрокурора

«В апреле 2022 года военные и представители оккупационной администрации государства-агрессора похитили историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея. По предварительным данным, среди украденного имущества была коллекция скифского золота, обнаруженная археологами в 50-х годах прошлого столетия», — говорится в сообщении.

04:52 В Запорожской области мэр Гуляйполя призвал людей эвакуироваться в более безопасные места Украины

Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск на Запорожском направлении. Наибольшая активность врага зафиксирована вблизи населенных пунктов Пологи, Орехово и Гуляйполе.

03:58 «Нет света, воды, газа». В Луганской области разрушена коммунальная инфраструктура из-за обстрелов оккупантов

В результате боевых действий Луганская область осталась без коммуникаций, в свободных населенных пунктах нет света, воды, газа и мобильной связи. «Луганская область живет вообще без коммуникаций. В свободных населенных пунктах нет света, воды, газа и мобильной связи», — сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

02:06 В Сенат США внесли резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма



Соавторами документа стали демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм, его текст опубликован на сайте последнего. В резолюции говорится, что Сенат считает действия путинской России актами терроризма и призывает госсекретаря США признать Россию государством, спонсирующим терроризм.

01:51 Оккупанты вывозят из Запорожской области украинское зерно — ОВА



«Усиливается экономическое сотрудничество оккупированных территорий с крымскими предпринимателями. Из Полог зерно и семена подсолнечника, которые находятся в хранилищах, оккупанты готовят к транспортировке в Россию. Кроме того, из Энергодара в направлении Каменки-Днепровской под охраной военных выехала колонна российских грузовиков, загруженных зерном. Конечный пункт назначения колонны — оккупированный Крым», — отмечается в сообщении.

01:19 В Германии задержали яхту российского миллиардера

В порту Гамбурга задержали яхту Luna, принадлежащую российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову. Это вторая по величине экспедиционная яхта в мир.

01:04 «Бесполезное самоубийство». Арестович прокомментировал возможность повторного наступления на Киев

«Надо различать планы и возможности их реализации. Они, конечно, обсуждают такие вещи, мы об этом знаем. Но реально нет никакой возможности. Если они накопленные несколько тысяч бросят под Киев, это будет совершенно бесполезным самоубийством. Думаю, что на это даже не пойдет российское командование. Потому что это будет глупость. Они не пойдут на это. А планы: «Хорошо бы снова», — заявил Арестович.

00:20 Ждут 200-го самолета. За сутки ВСУ сбили пять вражеских целей

«Сегодня вся страна с нетерпением ждет символического 200-го самолета российских оккупантов. Вынуждены признать, пока нет. Сами ждем, потому что не залетают нацисты под адский огонь наших ЗРВ. Даже воздушный парад отменили на победобесие. Берегут московиты технику», — говорится в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ

00:05 Зеленский призвал украинцев не ждать ежедневных побед ВСУ на фронте

«Хочу призвать всех наших людей, особенно тех, кто в тылу, не распространять идеи и не создавать атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно и даже ежедневно ожидаются определенные победы», — сказал Зеленский во время традиционного вечернего видеообращения.

Президент подчеркнул, что ВСУ делают все для освобождения украинской территории и украинцев.



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